Recife Love Burger: confira a lista dos 10 melhores estabelecimentos do festival

Realizada entre os meses de abril e maio deste ano, a sétima edição do Festival Recife Love Burger recebeu 30 hamburguerias participantes e elegeu os 10 melhores estabelecimentos neste sábado (20). A votação foi feita por uma comissão julgadora e também pelo público.

As vencedoras foram: Boi Bread Burguer, Braga Burguers & Petiscos, Circo Burger, Gastro 1113 Hamburgueria, Geração Burger, Jader Hamburgueria, La Brasa Burger Recife, Mangue Burguer, Pernambucano Burguer e Skina Hamburgueria Artesanal.

Os critérios utilizados para eleger as participantes estavam voltados para o hambúrguer e batatinha feitos para o festival, bem como o atendimento e a higiene do local.



Confira a lista completa, com todos os pratos realizados especialmente para a competição e os repectivos endereços da hamburgueria realizadora, ao final do texto.

"É sempre muito bom ver a movimentação das casas durante os trinta dias de festival. Especialmente, para os donos das hamburguerias, que procuram usar a criatividade para oferecer um burger de qualidade e muito sabor", declarou o produtor do festival, Júlio Samico.

O evento não ficou apenas restrito à competição pelo melhor prato. Durante os meses nos quais foi realizado, foram oferecidos workshops de empreendedorismo e marketing, que incluiam dicas de como melhorar o atendimento ao cliente entre outros assuntos através da parceria com o Sebrae.

Além dos workshops, todas as 30 casas também estiveram inseridas no Programa Mundo Limpo, da ASA Indústria. Através do programa, as hamburguerias faziam o recolhimento e reaproveitamento de todo o óleo de frituras utilizado pelas casas durante os 30 dias de evento.

A próxima edição do Festival Recife Love Burger já tem data marcada, prevista para acontecer ainda em 2023. Segundo a organização, ela ocorrerá entre os dias 27 de outubro e 26 de novembro.

Confira abaixo os pratos e suas respectivas hamburguerias vencedoras:

- Boi Bread Burguer - Rua Tenente Domingos de Brito, 1145, Boa Viagem, Recife

Burguer: Mister Bryan - Pão, Hambúrguer toscana de pernil 160g, cream cheese, vinagrete, bacon crocante, onion rings, molho de churrasco e barbecue. Acompanha batata frita extra crocante.

- Braga Burguers & Petiscos - Avenida São Paulo, 90, loja 3, Jardim São Paulo, Recife. Burguer: Braga Bi Festival - Pão brioche, blend de 150g,queijo mozarela maçaricado, abacaxi caramelizado, granulado de castanha, bacon, maionese especial. Acompanha batatas fritas.

- Circo Burger - Av Barão de Vera Cruz, 504, Cruz de Rebouças, Igarassu. Burguer: Piolin - Pão tradicional, hambúrguer artesanal (100% bovino), fusão de queijo mozarela e blue cheese. Costelinha suína desfiada, alface, cebola brulée, tomatinho confit e molho circo, acompanhado com batata frita 7mm e potinho de molho Circo.

- Gastro 1113 Hamburgueria - Av Afonso Olindense 1279 A, Várzea, Recife. Burguer: Gastrô Love Costelinha - Blend 130g recheado com queijo mozarela, cream cheese temperado, costela suína ao molho barbecue, cebola caramelizada e molho da casa. Acompanha batatas fritas.

- Geração Burger - Estrada de Aldeia, Km 9,8, Aldeia Boulevard Mall, Camaragibe. Burguer: Mega Parrilla - Pão brioche, blend de 220g preparado na churrasqfueira, bacon crocante, queijo maçaricado, alface, cebola caramelizada e maionese trufada. Acompanha batatas fritas.

- Jader Hamburgueria - Rua Real da Torre, 538, Loja 05, Madalena, Recife. Burguer: O Barão - Burger de 160g, crispy de queijo gouda, geleia de pimenta, bacon em cubo, alface e cebola caramelizada. Acompanha batatas fritas.

- La Brasa Burger Recife - Rua Santo Elias, 49, Espinheiro, Recife. Burguer: Burger Cowboy - Pão brioche, maionese gourmet, blend fraldinha 100g, catupiry, alho frito, carne de sol desfiada e couve crispy. Acompanha batatas fritas.

- Mangue - Rua Rodrigo Otavio Filho, 101, Pina, Recife. Burguer: Ciranda de Maluco - Hambúrguer de Marisco, com molho verde, cebola caramelizada, tomate temperado, salsa, cebolinha e pão de tomate. Acompanha batatas fritas.

- Pernambucano Burguer - Rua General Salgado, 535, Setúbal, Recife. Burguer: Lampião - Burger de 160g, requeijão maçaricado, costela suína desfiada, crispy de cebola roxa, bacon em tiras e molho barbecue de goiaba da casa. Tudo isso no pão brioche amanteigado. Acompanha batatas fritas.

- Skina Hamburgueria Artesanal - Rua Dr. Fábio Maranhão, 150 , Prazeres, Jaboatão. Burguer: American Burguer - Pão de caixa amanteigado, 2 carnes smash, queijo prato, ovo, bacon, presunto de peito de peru, alface americana, tomate e maionese especial da casa. Acompanha batatas chips com Lemon pepper.

