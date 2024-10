A- A+

Sabores Recife recebe a 22ª edição do Restaurant Week com o tema "Diversidade Culinária Regional" Festival celebra riqueza das tradições culinárias regionais, destacando pratos que valorizam ingredientes e técnicas locais

A capital pernambucana sedia, desta quinta-feira (10) até o dia 10 de novembro, a 22ª edição da Recife Restaurant Week, um dos mais aguardados festivais gastronômicos da cidade.



Com o tema “Diversidade Culinária Regional”, mais de 40 restaurantes participarão, oferecendo menus exclusivos nas categorias Standard, Plus e Premium, com preços que variam entre R$ 54,90 e R$ 109,90.



O evento tem como foco a valorização das tradições regionais, com pratos que destacam ingredientes e técnicas locais, reafirmando Recife como um destino de destaque na cena gastronômica nacional.

Segundo Leo Barbosa, responsável pela organização do evento nas regiões Norte e Nordeste, a edição deste ano tem como objetivo proporcionar uma imersão profunda na riqueza culinária regional.



“Estamos celebrando a diversidade de tradições, trazendo ao Menu Week pratos que possuem uma forte conexão histórica com suas localidades de origem”, comenta Barbosa.



E a proposta não se limita ao paladar. “Este tema permite uma jornada sensorial, com sabores autênticos, técnicas diferenciadas e ingredientes tradicionais, que também contam a história de cada prato. É uma forma de descobrir a verdadeira essência culinária de cada região”, diz o organizador.

"Os restaurantes participantes têm a liberdade de inovar e reinterpretar pratos tradicionais, criando releituras que trazem novas perspectivas, sem perder o vínculo com a origem. Essa abordagem permite que o público experimente sabores familiares de maneira inédita, enquanto descobre a criatividade e a originalidade dos chefs", explica o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Além de promover a gastronomia, a 22ª edição do Recife Restaurant Week traz uma ação solidária especial. Todo o lucro obtido com o novo 'Arroz' de Aveia Quaker será revertido para a instituição Amigos do Bem, que atua no combate à fome no Sertão Nordestino.



“Estamos muito felizes em participar do Recife Restaurant Week. Esta é a nossa primeira edição como marca no festival e esperamos que o público se surpreenda com todo o sabor e versatilidade do “Arroz” de Aveia QUAKER, além de ser impactado pelo primeiro produto social da PepsiCo”, destaca a gerente de marketing de QUAKER®️ e ESG, Carolina Frydman.

Durante o festival, os apreciadores da boa gastronomia também são incentivados a doar o valor de R$ 2,00 por menu para a organização sem fins lucrativos Amigos do Bem. A doação pode ser feita diretamente para a instituição através da chave pix apresentada no cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas das casas participantes.

O Amigos do Bem é um dos maiores projetos sociais do país, atendendo regularmente mais de 150 mil pessoas no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará.



A instituição promove a transformação social por meio de projetos contínuos de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde.



Sua missão é transformar vidas com iniciativas autossustentáveis, capazes de promover desenvolvimento local e inclusão social, erradicando a fome e a miséria. Saiba mais em: @amigosdobem.

A Ambev também traz uma importante ativação para os clientes do festival no Recife.O consumidor também terá, nesta edição, a possibilidade de, na compra de um menu, acrescendo mais R$ 5, escolher entre uma lata de Guaraná Antarctica Zero, uma Pepsi Black ou uma garrafa de Stella Artois Pure Gold.

22ª Edição do Recife Restaurant WeekQuando: 10 de outubro a 10 de novembroOnde: Mais de 40 restaurantes participantesTema: Diversidade Culinária RegionalPreços: R$ 54,90 (Standard), R$ 68,90 (Plus), R$ 109,90 (Premium)

Restaurantes Participantes:

Al Mare - Casa do Vinho

Beijupirá - Olinda

Beijupirá - Paiva

Boucherie Marine

Çavá

Chicama

Chiwake

Empório Pastifício

Enotteque Wine Living

Entre Amigos Praia

Fabbrique Restaurante Italiano

Farina Cuccina Italiana

Forneria 1121 - Aflitos

Forneria 1121 - Boa Viagem

Frutteto

Galo Padeiro

Greenmix - Shopping RioMar

Il Tavolo Ristoranti

Lá Casa Recife

Lira Bistrô e Restaurante

Mercearia Pará

Modigliani Bistro

Nau Frutos do Mar

O Pátio Café

Ostramar Cozinha do Mar

Outback Shopping Recife

Outback Shopping Rio Mar

Outback Shopping Tacaruna

Pilo Cuccina

Pomodoro Caffé

Restaurante Nabuco

Studio Mu

Toscana Forneria

Toscana Trattoria

Vasto Sh Recife

Vetro Ristrot

Vila Madalena Botequim Paulista

Voar

