Chope verde e shows gratuitos celebram o St. Patrick's Day no Recife

A- A+

O feriado de São Patrício, ou 'St. Patrick's Day' como é conhecido a festa que celebra o padroeiro da Irlanda, vai comandar aqui no Brasil a 2ª edição do festival nacional St. Patrick's Porks, realizada em unidades da Porks de todo o País, inclusive no Recife.

Por aqui o espaço está localizado em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, e acontece nasexta (17), sábado (18) e domingo (19). Ambientado com itens na cor verde e com oferta de comidas e bebidas tradicionais das terras irlandesas, quem for a caráter para a festa vai ganhar um copo de chope grátis.





Além dos comes e bebes típicos, que incluem desde hambúrgueres e petiscos, com destaque para o Porks Bacon Burguer, o cardápio vai oferecer também a carne suína, sendo esta a protagonista da festa, que vai contar com show ao vivo de bandas de rock e blues - sem cobrança do couvert artístico.

Serviço

Festa de St. Patrick's Day - Festival Nacional Porks



Quando: sexta (17), sábado (18) e domingo (19)

Onde: Porks Boa Viagem (Rua Olavo Bilac, 20a)

Veja também

hambúrguer Festival Recife Love Burguer anuncia sétima edição; confira as datas