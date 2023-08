Recife recebe festival de torresmo, de 28 de agosto a 3 de setembro

A- A+

O Porks - Porco & Chope, rede de pubs especializada em carne suína, promove o festival gastronômico Torresmo Land. O evento ocorre entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, em 30 cidades brasileiras, incluindo o Recife.

A estimativa é que, ao longo do festival, mais de duas toneladas de torresmo sejam consumidas pelo público. Com destaque na culinária brasileira e em diversas culturas ao redor do mundo, a iguaria é versátil, podendo ser apreciada em diversas formas de preparo.

O festival apresenta várias criações gastronômicas a partir do torresmo. Um dos destaques é o "Toblerone de Torresmo” (R$ 20), uma barra de torresmo no formato do famoso chocolate acompanhada de geleia de pimenta.



Também está no cardápio o "K-Pop Style Sandwich" (R$ 25), preparado com pão, maionese, pernil desfiado, queijo, torresmo caramelizado e crispy de couve. O “Caldinho de Feijoada” (R$ 15) é finalizado com ovo de codorna, porkspóca e cebolinha. De sobremesa, uma opção é o “Trio Mineiro” (R$ 25), que leva queijo canastra, doce de leite cremoso e torresmo caramelizado.

