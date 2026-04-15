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Gastronomia Recife Restaurant Week faz nova edição entre 24 de abril e 24 de maio; confira Festival acontece no Recife e Região Metropolitana e oferece menus com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 59,90

Um dos festivais mais aguardados pelo público fará nova edição entre os dias 24 de abril e 24 de maio. Nesse período, o Recife Restaurant Week estará em cartaz em 60 endereços do Recife e Região Metropolitana.

Como novidade, o cliente poderá escolher os melhores da edição avaliando apresentação, sabor, ambiente, atendimento, entre outros itens, computados de forma única e intransferível no ato da visitação do cliente.

À mesa, produções feitas exclusivamente para o evento - que tem como tema principal "Cozinha dos Campeões". Leia-se como uma referência ao clima de Copa, com referências aos países e às histórias, fazendo releituras de pratos, além de trazer ícones da modalidade esportiva como sugestões criativas para nomes aos pratos criados.

Participantes

Nesta edição, estreiam os restaurantes: Terra do Shopping Recife, Brulee, Fazenda Churrascada, Onda cozinha do mar, Terraço Capibaribe, Akira Lamen, Casa Deli, Casa Morim, Galettus do Rosarinho, Greenmix da Reserva do Paiva, Infinito Bistrô, Zoco Mirante, entre outros.

Entre os veteranos: Beijupirá Olinda e Paiva, Famiglia Giuliano, Ça Va, Ca Já Entre Amigos Praia, Il Tavolo, Vasto e Mercearia Pará. O evento é apoiado nesta edição pela Prefeitura do Recife, Rap10, Getnet, Coca-cola e ECAD.

Os menus fechados são classicados como standard, plus e premium. No almoço, o valor começa a R$ 59,90 e o jantar é a partir de R$ 74,90. Sempre reunindo opções de entrada, principal e sobremesa.

Confira a lista de participantes:

Adega - Garrafeira Brasil

Al Mare Casa do Vinho

Arvo Restaurante

Balcón Petiscaria

Barchef Rio Mar

Beijupirá - Olinda

Beijupirá - Paiva

Bica Bar Sensorial

Boho Café e Bistrô

Bote Vinho

Boteco Cia do Chopp

Brûllée Rui Barbosa

Brûllée Shopping Recife

Ça Va Bistrô

Cá-Já

Casa Deli

Casa Capitão

Clarice Bistrô

Chiwake Cabanga

Chicama Recife

Coco Bambu - Shopping Recife

Enotteque Wine Living

Entre Amigos O Bode - Boa Viagem

Entre Amigos O Bode - Espinheiro

Entre Amigos Praia

Famiglia Giuliano

Fazenda Churrascada

Forneria 1121 - Aflitos

Forneria 1121 - Pina

Galetus - Rosarinho

Greenmix - Paiva

Greenmix - Shop. RioMar

Infinito Bistrô

Il Tavolo Ristoranti

Il Padrino

Kftia Culinária Libanesa

La Terrazza Forneria

Le Couvert

Lira Bistrô e Restaurante

Lotti Cucina

Mangai

Mercearia Pará

Miss Kōh

Modigliani Bistrô

Motche Restô Poço da Panela

NAU Frutos do Mar

Ninetto Trattoria

Onda Cozinha do Mar

O Pátio Café & Cozinha

Orange Bake

Ostramar Cozinha do Mar

Padaria Jaqueira

Pilo Cucina

Restaurante Nabuco

Terra

Terraço Capibaribe

Toscana Forneria

Toscana Trattoria - Muro Alto

Toscana Trattoria - Pina

Vasto Restaurante

Voar

Zoco Mirante

Serviço:

Pernambuco Restaurante Week

De 24 de abril a 24 a 24 de maio de 2026

Mais informações: aqui



Com informações da assessoria de imprensa

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