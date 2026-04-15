Qua, 15 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Gastronomia

Recife Restaurant Week faz nova edição entre 24 de abril e 24 de maio; confira

Festival acontece no Recife e Região Metropolitana e oferece menus com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 59,90

Reportar Erro
Entre as sugestões, Brûlée Pâtisserie aposta em prato com camarão Entre as sugestões, Brûlée Pâtisserie aposta em prato com camarão  - Foto: Armando Artoni/Divulgação

Um dos festivais mais aguardados pelo público fará nova edição entre os dias 24 de abril e 24 de maio. Nesse período, o Recife Restaurant Week estará em cartaz em 60 endereços do Recife e Região Metropolitana.

Leia também

• Festival Comida Di Buteco vai até 3 de maio em 51 bares do Recife, Olinda e Jaboatão; confira

• Pesquisa da Globo aponta qual a comida típica melhor representa a culinária do Brasil; confira

• Da gastronomia à saúde: conheça benefícios do consumo de alho e quem deve evitar

Como novidade, o cliente poderá escolher os melhores da edição avaliando apresentação, sabor, ambiente, atendimento, entre outros itens, computados de forma única e intransferível no ato da visitação do cliente. 

À mesa, produções feitas exclusivamente para o evento - que tem como tema principal "Cozinha dos Campeões". Leia-se como uma referência ao clima de Copa, com referências aos países e às histórias, fazendo releituras de pratos, além de trazer ícones da modalidade esportiva como sugestões criativas para nomes aos pratos criados. 

Participantes
Nesta edição, estreiam os restaurantes: Terra do Shopping Recife, Brulee, Fazenda Churrascada, Onda cozinha do mar, Terraço Capibaribe, Akira Lamen, Casa Deli, Casa Morim, Galettus do Rosarinho, Greenmix da Reserva do Paiva, Infinito Bistrô, Zoco Mirante, entre outros. 

Entre os veteranos: Beijupirá Olinda e Paiva, Famiglia Giuliano, Ça Va, Ca Já Entre Amigos Praia, Il Tavolo, Vasto e Mercearia Pará. O evento é apoiado nesta edição pela Prefeitura do Recife, Rap10, Getnet, Coca-cola e ECAD.

Os menus fechados são classicados como standard, plus e premium. No almoço, o valor começa a R$ 59,90 e o jantar é a partir de R$ 74,90. Sempre reunindo opções de entrada, principal e sobremesa.

Confira a lista de participantes:
Adega - Garrafeira Brasil
Al Mare Casa do Vinho 
Arvo Restaurante
Balcón Petiscaria
Barchef Rio Mar 
Beijupirá - Olinda
Beijupirá - Paiva
Bica Bar Sensorial 
Boho Café e Bistrô
Bote Vinho
Boteco Cia do Chopp 
Brûllée Rui Barbosa 
Brûllée Shopping Recife 
Ça Va Bistrô
Cá-Já
Casa Deli 
Casa Capitão
Clarice Bistrô
Chiwake Cabanga
Chicama Recife 
Coco Bambu - Shopping Recife
Enotteque Wine Living
Entre Amigos O Bode - Boa Viagem
Entre Amigos O Bode - Espinheiro
Entre Amigos Praia
Famiglia Giuliano
Fazenda Churrascada 
Forneria 1121 - Aflitos
Forneria 1121 - Pina
Galetus - Rosarinho
Greenmix - Paiva
Greenmix - Shop. RioMar
Infinito Bistrô 
Il Tavolo Ristoranti
Il Padrino
Kftia Culinária Libanesa
La Terrazza Forneria
Le Couvert
Lira Bistrô e Restaurante 
Lotti Cucina 
Mangai 
Mercearia Pará
Miss Kōh 
Modigliani Bistrô
Motche Restô Poço da Panela 
NAU Frutos do Mar
Ninetto Trattoria
Onda Cozinha do Mar 
O Pátio Café & Cozinha 
Orange Bake
Ostramar Cozinha do Mar
Padaria Jaqueira
Pilo Cucina
Restaurante Nabuco 
Terra
Terraço Capibaribe 
Toscana Forneria
Toscana Trattoria - Muro Alto
Toscana Trattoria - Pina
Vasto Restaurante
Voar
Zoco Mirante

Serviço:
Pernambuco Restaurante Week
De 24 de abril a 24 a 24 de maio de 2026
Mais informações: aqui

Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter