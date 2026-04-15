Recife Restaurant Week faz nova edição entre 24 de abril e 24 de maio; confira
Festival acontece no Recife e Região Metropolitana e oferece menus com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 59,90
Um dos festivais mais aguardados pelo público fará nova edição entre os dias 24 de abril e 24 de maio. Nesse período, o Recife Restaurant Week estará em cartaz em 60 endereços do Recife e Região Metropolitana.
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Como novidade, o cliente poderá escolher os melhores da edição avaliando apresentação, sabor, ambiente, atendimento, entre outros itens, computados de forma única e intransferível no ato da visitação do cliente.
À mesa, produções feitas exclusivamente para o evento - que tem como tema principal "Cozinha dos Campeões". Leia-se como uma referência ao clima de Copa, com referências aos países e às histórias, fazendo releituras de pratos, além de trazer ícones da modalidade esportiva como sugestões criativas para nomes aos pratos criados.
Participantes
Nesta edição, estreiam os restaurantes: Terra do Shopping Recife, Brulee, Fazenda Churrascada, Onda cozinha do mar, Terraço Capibaribe, Akira Lamen, Casa Deli, Casa Morim, Galettus do Rosarinho, Greenmix da Reserva do Paiva, Infinito Bistrô, Zoco Mirante, entre outros.
Entre os veteranos: Beijupirá Olinda e Paiva, Famiglia Giuliano, Ça Va, Ca Já Entre Amigos Praia, Il Tavolo, Vasto e Mercearia Pará. O evento é apoiado nesta edição pela Prefeitura do Recife, Rap10, Getnet, Coca-cola e ECAD.
Os menus fechados são classicados como standard, plus e premium. No almoço, o valor começa a R$ 59,90 e o jantar é a partir de R$ 74,90. Sempre reunindo opções de entrada, principal e sobremesa.
Confira a lista de participantes:
Adega - Garrafeira Brasil
Al Mare Casa do Vinho
Arvo Restaurante
Balcón Petiscaria
Barchef Rio Mar
Beijupirá - Olinda
Beijupirá - Paiva
Bica Bar Sensorial
Boho Café e Bistrô
Bote Vinho
Boteco Cia do Chopp
Brûllée Rui Barbosa
Brûllée Shopping Recife
Ça Va Bistrô
Cá-Já
Casa Deli
Casa Capitão
Clarice Bistrô
Chiwake Cabanga
Chicama Recife
Coco Bambu - Shopping Recife
Enotteque Wine Living
Entre Amigos O Bode - Boa Viagem
Entre Amigos O Bode - Espinheiro
Entre Amigos Praia
Famiglia Giuliano
Fazenda Churrascada
Forneria 1121 - Aflitos
Forneria 1121 - Pina
Galetus - Rosarinho
Greenmix - Paiva
Greenmix - Shop. RioMar
Infinito Bistrô
Il Tavolo Ristoranti
Il Padrino
Kftia Culinária Libanesa
La Terrazza Forneria
Le Couvert
Lira Bistrô e Restaurante
Lotti Cucina
Mangai
Mercearia Pará
Miss Kōh
Modigliani Bistrô
Motche Restô Poço da Panela
NAU Frutos do Mar
Ninetto Trattoria
Onda Cozinha do Mar
O Pátio Café & Cozinha
Orange Bake
Ostramar Cozinha do Mar
Padaria Jaqueira
Pilo Cucina
Restaurante Nabuco
Terra
Terraço Capibaribe
Toscana Forneria
Toscana Trattoria - Muro Alto
Toscana Trattoria - Pina
Vasto Restaurante
Voar
Zoco Mirante
Serviço:
Pernambuco Restaurante Week
De 24 de abril a 24 a 24 de maio de 2026
Mais informações: aqui
Com informações da assessoria de imprensa