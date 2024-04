Recife Restaurant Week reúne 50 estabelecimentos em sua 21ª edição; veja a lista de participantes

A- A+

Segue até 5 de maio a 21ª edição do Recife Restaurant Week, festival em que restaurantes oferecem menus completos (entrada, pato principal e sobremesa) a preços fixos. Desta edição participam 50 estabelecimentos de diferentes estilos, que servem cardápios inspirados em cozinha clássica europeia. Divididos em categorias Standard, Plus e Premium, os menus em três etapas variam entre R$ 54,90 e R$ 109,90.



A organização do festival RW mantém a iniciativa de doar o valor R$ 1 de cada menu vendido a uma ação social. Nesta edição, os beneficiados serão os projetos de Ballet e Judô da Rede Compaz.



“A doação para as crianças beneficiadas pela rede Compaz é fundamental, ao representar não apenas um apoio material, mas também um gesto de solidariedade e esperança em um futuro melhor para essas crianças. O Compaz é mais do que uma simples instituição, é uma fábrica da cidadania que transforma vidas, proporcionando oportunidades e promovendo a paz e a inclusão social”, comenta Leonardo Barbosa, organizador do Recife Restaurant Week.

Casas confirmadas no 21º Recife Restaurant Week:

Al Mare - Casa do Vinho

Armazém Guimarães

Beijupirá - Olinda e Paiva

Boucherie Marine

Ça Va Bistrô

Cá-Já

Café Com Dengo

Chicama

Chiwake

Coco Bambu

Divino Sushi

Don Ernesto Trattoria

Empório Pastificio

Enotteque Wine Living

Entre Amigos O Bode - Boa Viagem, Espinheiro e Praia

Entre Vinhos

Ernest Café Bistrô

Esther Restaurante

Fabbrique

Famiglia Giuliano

Forneria 1121 - Aflitos e Boa Viagem

Frutteto

Furdunço Café

Greenmix RioMar

Il Tavolo Ristoranti

La Casa

La Terrazza Forneria

Le Faux Nez

Lupi Pizzeria

Mangai

Mercearia Pará

Mingus Zé Maria

Modigliani Bistrô

Moendo na Laje

Munay Sushi

NAU Frutos do Mar

O Pátio Café e Cozinha

Oficina do Sabor

Ôge Restaurante

Oma Pâtisserie Bistrô

Ôro Cozinha Garimpo

Oyster Bar Ostramar

Pecora Nera

Pilo Cucina

Restaurante Catamaran

Studio Mu

Toscana Trattoria Pina

Vasto Restaurante

Vetro Ristrot

Villa Cozinha de Bistrô - RioMar e Tacaruna

Serviço:

21ª Recife Restaurant Week

Todas as informações dos menus dos participantes estão disponíveis aqui

