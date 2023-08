A- A+

WE COFEE Rede de cafeterias instagramável, We Coffee, lança produtos do Garfield; confira O gato mais guloso do cinema é homenageado pelos seus 45 anos de criação

E não é que Garfield, o gato mais guloso e preguiçoso do cinema, chegou aos 45 anos? Para homenagear o felino de humor debochado, cuja preferência gastronômica é uma boa lasanha, a rede de cateferias We Coffee, em parceria com a Paramount, criou uma edição especial inspirada no gato laranja que vai preencher as vitrines até 14 de novembro.

O cardápio 'do gato' é tão instagramável quanto todo o restante dos lanches da rede, conhecida pelo lay out de lojas clean e produtos fotografáveis. Um verdadeiro hit nas redes sociais.

Alguns destaques: Snow Garfield (R$ 26), um smoothie à base de chá verde com pedaços frescos de tangerina, finalizado com uma bola de sorvete da fruta e decorado com papel de arroz e chocolate. Para os amantes de café, assim como o personagem, a novidade é o Show me Coffee (R$ 23), um espresso com creme de Ovomaltine, leite integral, creme vegetal e cacau em pó.

E mais: Mousse de Chocolate e Avelã batizada de "Lazy Days" (R$ 19) e o de Garfield Bread nos sabores cranberry, pistache e chocolate (R$ 18) ambos com o formato do personagem.

Fazendo uma alusão E, para relembrar a comida preferida do gato, a cafeteria traz o mil-folhas "A Lasanha" (R$ 25) exclusivamente na cor amarela.



Sobre o Garfield

Garfiel foi criado, em 1978, nos Estados Unidos, por Jim Davis e se tornou a estrela das tirinhas de quadrinhos mais publicadas no mundo.



Em seus mais de 40 anos de vida, o gato mais preguiçoso, guloso, egocêntrico e apaixonado por lasanha conquistou 4 prêmios Emmy em sua história, além de filmes, séries animadas e muito mais. Com seu humor ácido e sempre atual, Garfield tem mais de 5 mil itens licenciados em 111 países.



SERVIÇO

Edição especial Garfield do We Coffee

Até 14 de novembro em todas as unidades We Coffee:

Liberdade - Rua dos Estudantes, 24; Jardim Paulista - Alameda Lorena, 1682; Vila Nova Conceição; Av. Paulista

Instagram: @wecofee.br

