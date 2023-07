Rede de cafeterias vende frapê da Barbie, com calda de glitter; saiba qual

A- A+

Não se fala em outra coisa, nem em outra cor: os donos das redes sociais são o filme "Barbie" e a cor rosa, marca registrada da boneca criada em 1959.

Com estreia mundial marcada para amanhã, 20 de julho, o live-action tem movimentado o mercado em todos os nichos muito antes de aparecer nas telonas.

Um das marcas que criaram produto especial inspirado no filme é a rede Go Coffee, com duas unidades na Zona Sul do Recife.



Está vendendo o Frapê da Barbie, resultado de uma collab com a Warner Bros e a Mattel. O shake é cor-de-rosa, óbvio, com sabor tutti-frutti, e vem finalizado com calda de glitter. Mais Barbie, impossível.

Mais informações: @gocoffeebrasil

