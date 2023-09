A- A+

Sabores Rede Madero lança menu executivo por R$ 63; confira opções do cardápio Grupo oferece entrada, prato principal + acompanhamento e sobremesa com excelente custo-benefício

O Grupo Madero anunciou o lançamento do seu Menu Executivo, disponível para todo o Brasil a partir do dia 12 de setembro. Prometendo oferecer uma experiência gastronômica com ótimo custo-benefício, a ideia do Grupo é permir que os clientes desfrutem de refeições sofisticadas sem gastar muito.

O menu executivo do Madero apresenta uma seleção de pratos com um valor fixo de R$ 63, de segunda a sexta até as 17h (exceto feriados). Os clientes podem optar entre uma variedade de entradas, pratos principais e sobremesa.



Opções do cardápio

De entrada, é possível escolher entre as famosas Mini Polpetas ou a Caesar Salad. Já as opções de pratos principais são Fraldinha grelhada, Peito de frango grelhado ou Lombinho à parmegiana, sendo possível escolher um acompanhamento: arroz branco, batatas fritas, caesar salad, cesta de pães, farofa Madero, legumes na manteiga, penne na manteiga ou pão de alho. Para quem prefere pratos sem carne, basta optar pelo Spaghetti com molho de queijo parmesão. O delicioso Brownie do Madero fecha o Menu com excelência.

“O novo menu foi pensado especialmente para agradar as pessoas que prezam por uma refeição especial, mesmo em meio à correria do dia-a-dia. Estamos muito felizes em oferecer mais esta opção saborosa aos nossos clientes, seja para almoços de negócios, encontros com amigos ou refeições em família”, explica o chef Junior Durski, fundador e CEO do Grupo Madero.

Todos os pratos são elaborados a partir de ingredientes que saem da Cozinha Central do Grupo Madero, localizada em Ponta Grossa (PR). O processo verticalizado implantado pelo grupo baliza o padrão de qualidade dos alimentos servidos a cerca de três milhões de clientes por mês em restaurantes localizados nas cinco regiões do país.



Veja também

GASTRONOMIA Carolina Oda é anunciada como jurada do World Class; saiba mais