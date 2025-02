A- A+

McDonald's Rede McCafé amplia cardápio com waffle de pão de queijo e cookies com gotas de chocolate Novos itens são livres de aditivos artificiais, aromas ou corantes sintéticos

Leia também

• Faculdade no Recife oferece programação para estudantes e profissionais de Gastronomia; confira

• Entenda o processo para o vinho se tornar uma bebida vegana e como identificá-lo no mercado

O McCafé, braço de cafeterias da rede McDonald’s, começou o mês de fevereiro com novidades no cardápio. As unidades de todo o Brasil, incluindo a cidade do Recife, no RioMar Shopping, na Zona Sul da Capital pernambucana.

A primeira novidade é o waffle com massa de pão de queijo, receita que vem se popularizando em todo o Brasil em cafeterias de todos os estilos.

Na versão do McCafé, o salgado pode receber cobertura de molho lácteo com queijo tipo cheddar, molho com queijo muçarela, calda de caramelo ou calda de morango.

Na categoria de docinhos, duas novas versões de cookie foram acrescentadas: de chocolate com gotas de chocolate e de baunilha com gotas de chocolate.

De acordo com a rede, os novos itens são livres de aditivos artificiais, aromas ou corantes sintéticos.



Mais informações aqui



Veja também