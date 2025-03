Rede McDonald's inaugura mais uma loja no Recife, dessa vez na Zona Norte; saiba onde

A- A+

Leia também

• Pizza Hut promove campanha com descontos em pizzas até 31 de março

• Dona do Bob's compra fatia na IMC, operadora da Pizza Hut e KFC no Brasil

No apagar das luzes do mês de março, a rede de fast food McDonald’s inaugurou mais uma uinidade no Recife.



Dessa vez, o endereço escolhido foi a avenida Rosa e Silva, nas imediações do Shopping ETC.



De acordo com a assessoria de imprensa da marca em Pernambuco, o empreendimento gerou 60 novos empregos diretos, com oportunidades para jovens que buscam o primeiro emprego formal.

Formato

Ao contrário da maioria dos restaurantes do McDonald’s, a configuração espacial concentra o atendimento e a cozinha no andar superior.

Seguindo a linha da rede, a loja faz o gerenciamento de resíduos com a separação e tratamento de materiais recicláveis e não recicláveis.

As iniciativas sustentáveis seguem com o óleo utilizado na cozinha, cuja destinação éambientalmente responsável, sendo tratado e transformado em biodiesel.

SERVIÇO

McDonald’s - Avenida Rosa e Silva, 1519, Graças, Recife

Mais informações aqui

Veja também