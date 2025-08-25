A- A+

HOTEL Rede Nannai anuncia novo empreendimento na Praia dos Milagres, em Alagoas Marca pernambucana inaugura terceira unidade em março de 2026

Está prevista para o mês de março de 2026 a inauguração da nova unidade da rede de hotéis Nannai, já presente na praia Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco (1ª unidade da marca) e em Fernando de Noronha, dessa vez no vizinho Alagoas, na badalada praia São Miguel dos Milagres - na Costa dos Corais - área de proteção ambiental e segunda maior barreira de corais do mundo.

Junto ao conceito de exclusividade pelo qual a marca ficou conhecido no Brasil, também desembarcará em Alagoas o restaurante Tiatê, pilotado por Fernando Pavan. Será aberto a não hóspedes.

Detalhes

“Milagres é um destino que já tem a alma do Nannai, não só pelas suas belezas naturais, mas também pelas suas pessoas e isso faz parte do nosso DNNA. Criamos experiências únicas para nossos hóspedes e poder oferecer isso em destinos diferentes é muito especial, valorizando o que temos de melhor no Nordeste”, comenta Paulo Amaral, diretor de Operações do grupo Nannai.

Com projeto assinado pelo escritório de arquitetura Rodrigo Fagá, o Nannai Milagres ocupará uma área de 2,1 hectares, a poucos metros da Praia do Marceneiro, incluindo piscinas, jacuzzi, o restaurante Tiatê, spa, academia, boutique, estacionamento, beach club e experiências exclusivas.

As acomodações seguem o padrão da rede, com bangalôs, vilas e apartamentos espaçosos, tendo perfis de hospedagem distintos, para casais e famílias.

SERVIÇO

Nannai Milagres

Onde: Fazenda Santa Maria (partes 1 e 2), s/n, Distrito 03, Setor 01, Quadra 50, Lote 5331 Povoado Marceneiro, Passo de Camaragibe, Alagoas

Reservas: (81) 3552-0100 (Telefone ou WhatsApp) e [email protected]

