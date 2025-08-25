Seg, 25 de Agosto

HOTEL

Rede Nannai anuncia novo empreendimento na Praia dos Milagres, em Alagoas

Marca pernambucana inaugura terceira unidade em março de 2026

Novo Nannai será na badalada Praia São Miguel dos MilagresNovo Nannai será na badalada Praia São Miguel dos Milagres - Foto: Simone Mendes/Divulgação

Está prevista para o mês de março de 2026 a inauguração da nova unidade da rede de hotéis Nannai, já presente na praia Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco (1ª unidade da marca) e em Fernando de Noronha, dessa vez no vizinho Alagoas, na badalada praia São Miguel dos Milagres - na Costa dos Corais - área de proteção ambiental e segunda maior barreira de corais do mundo.   

Junto ao conceito de exclusividade pelo qual a marca ficou conhecido no Brasil, também desembarcará em Alagoas o restaurante Tiatê, pilotado por Fernando Pavan. Será aberto a não hóspedes.

Detalhes
“Milagres é um destino que já tem a alma do Nannai, não só pelas suas belezas naturais, mas também pelas suas pessoas e isso faz parte do nosso DNNA. Criamos experiências únicas para nossos hóspedes e poder oferecer isso em destinos diferentes é muito especial, valorizando o que temos de melhor no Nordeste”, comenta Paulo Amaral, diretor de Operações do grupo Nannai.  

Com projeto assinado pelo escritório de arquitetura Rodrigo Fagá, o Nannai Milagres ocupará uma área de 2,1 hectares, a poucos metros da Praia do Marceneiro, incluindo piscinas, jacuzzi, o restaurante Tiatê, spa, academia, boutique, estacionamento, beach club e experiências exclusivas.

As acomodações seguem o padrão da rede, com bangalôs, vilas e apartamentos espaçosos, tendo perfis de hospedagem distintos, para casais e famílias. 

SERVIÇO
Nannai Milagres 
Onde: Fazenda Santa Maria (partes 1 e 2), s/n,  Distrito 03, Setor 01, Quadra 50, Lote 5331 Povoado Marceneiro, Passo de Camaragibe, Alagoas
Reservas: (81) 3552-0100 (Telefone ou WhatsApp) e [email protected] 
Saiba mais aqui
 

