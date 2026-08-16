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Sabores da Itália

Rede Toscana realiza 4ª edição do festival Lá Vie en Pasta no Recife

Proposta reúne, em um mesmo festival, diferentes conceitos e experiências gastronônicas da rede

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4ª edição do festival Lá Vie en Pasta no Recife acontece de 13 de agosto até 13 de setembro4ª edição do festival Lá Vie en Pasta no Recife acontece de 13 de agosto até 13 de setembro - Foto: Andressa Milanez/Divulgação

A rede Toscana embarca pelos sabores da Itália e promove, até 13 de setembro, a 4ª edição do Festival Lá Vie en Pasta. A proposta reúne diferentes conceitos e experiências gastronômicas e traz a culinária italiana como protagonista.

Durante o festival, o público poderá escolher entre quatros restaurantes da rede que integram a programação, o Ça Va Bistrô, o Toscana Trattoria, o Pilo Cucina e o Toscana Forneria. 

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Com dois menus completos, almoço e jantar, os restaurantes participantes apresentam cardápios especialmente elaborados para o festival, e que apesar de trazerem diferentes interpretações da cozinha italiana, se conectam pela paixão pela boa mesa.

O menu completo custa os preços únicos de R$ 74,90 no almoço e R$ 129,00 no jantar. Ambos menus incluem entrada, prato principal e sobremesa, além de uma taça de vinho.
 

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