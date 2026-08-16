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Sabores da Itália Rede Toscana realiza 4ª edição do festival Lá Vie en Pasta no Recife Proposta reúne, em um mesmo festival, diferentes conceitos e experiências gastronônicas da rede

A rede Toscana embarca pelos sabores da Itália e promove, até 13 de setembro, a 4ª edição do Festival Lá Vie en Pasta. A proposta reúne diferentes conceitos e experiências gastronômicas e traz a culinária italiana como protagonista.

Durante o festival, o público poderá escolher entre quatros restaurantes da rede que integram a programação, o Ça Va Bistrô, o Toscana Trattoria, o Pilo Cucina e o Toscana Forneria.

Com dois menus completos, almoço e jantar, os restaurantes participantes apresentam cardápios especialmente elaborados para o festival, e que apesar de trazerem diferentes interpretações da cozinha italiana, se conectam pela paixão pela boa mesa.

O menu completo custa os preços únicos de R$ 74,90 no almoço e R$ 129,00 no jantar. Ambos menus incluem entrada, prato principal e sobremesa, além de uma taça de vinho.



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