Registro do bolo de noiva como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco é aprovado

O Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC-PE) aprovou, por unanimidade, o registro das práticas socioculturais associadas ao bolo de noiva como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. A votação ocorreu nesta quinta-feira (14), em reunião realizada na Academia Pernambucana de Letras (APL).

Após a deliberação do CEPPC-PE, o bem cultural aguarda a assinatura oficial do decreto pela governadora Raquel Lyra e sua publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Com isso, ele será inscrito no Livro de Registro dos Saberes do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Pernambuco.

O bolo de noiva passa a ser o primeiro bem imaterial ligado à cultura gastronômica registrado no Estado. Com receita de origem inglesa e adaptada por mãos pernambucanas, a iguaria é parte obrigatória das festas de casamento e outros eventos sociais em Pernambuco.



O processo de registro do bolo de noiva como Patrimônio Imaterial de Pernambuco começou em 2021. Após a publicação do decreto do Governo do Estado, oficializando o registro do bem, será iniciada a elaboração de um plano de salvaguarda, com a participação da comunidade.

