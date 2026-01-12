A- A+

Novidade Rei das Coxinhas abre unidade no bairro da Madalena no dia 28 de janeiro; confira os detalhes Nova casa fica na Rua Benfica e promete serviço com linguagem mais urbana e estrutura tecnológica

Uma das marcas mais conhecidas de Pernambuco abrirá nova loja no Recife, no dia 28 de janeiro. Trata-se do Rei das Coxinhas, que promete operar uma casa robusta na Rua Benfica, 919, no bairro da Madalena, na Zona Norte da Capital.

Segundo o grupo, o espaço será uma operação mais moderna e tecnológica, voltada para a linguagem urbana.

Vale lembrar que a rede nasceu nos anos 1980, quando os irmãos gravataenses Josenildo e Ivanildo Severino dos Santos vendiam coxinhas e sanduíches em ônibus que cruzavam a Serra das Russas. Quase quatro décadas depois, a marca, que fixou presença no Agreste, no litoral e em cidades da divisa com a Paraíba e Alagoas, inicia essa nova fase na capital pernambucana.



Por aqui, o foco será em agilidade, praticidade e integração digital. No cardápio, as tradicionais coxinhas seguem como carro-chefe. Além delas, o cardápio ainda inclui lanches e produtos inspirados na culinária regional.

A nova casa é conduzida por Tayane Oliveira, filha de Josenildo e diretora do grupo, e Junio Anderson, diretor de operações da rede. "Estamos trazendo um modelo que respeita nossa origem, mas que se comunica com um público que vive conectado", defende.



Na prática, a unidade da Madalena funcionará com sistema de autoatendimento, integração com aplicativos de entrega e ambientação pensada para o público jovem.



Com informações da assessoria de imprensa!

