A- A+

Sabores 'Rei do atum' paga 1,8 milhão de dólares por exemplar de 276 kg no Japão Kiyoshi Kimura, proprietário da rede de restaurantes Sushi Zanmai, pagou 193 milhões de ienes por este atum vermelho de 276 kg capturado na costa de Aomori (norte do Japão)

Um empresário japonês especializado em sushi e apelidado de "o rei do atum" pagou 1,8 milhão de dólares por um exemplar gigante no leilão de Ano Novo do principal mercado de peixe de Tóquio.

Kiyoshi Kimura, proprietário da rede de restaurantes Sushi Zanmai, pagou 193 milhões de ienes por este atum vermelho de 276 kg capturado na costa de Aomori (norte do Japão).

"Ele é o melhor", disse Kimura a repórteres após o leilão que ocorreu antes do amanhecer. "Sim, é caro, não é? Quero que nossos clientes comam muito bem este ano também", acrescentou.

Kimura tem o hábito de quebrar recordes no mercado de peixe de Tóquio, o que lhe permite aparecer regularmente na mídia nesta época do ano.

Em 2019, ele pagou US$ 3,1 milhões por um atum de 278 kg.

O tradicional leilão de Ano Novo é realizado desde 2019 no novo mercado de Toyosu. Instalado em um bairro remoto, substituiu o pitoresco mercado de Tsukiji, que era uma atração turística perto do centro da capital e que fechou em 2018.

Veja também