Resort em Alagoas aposta em nova carta de drinques feita por pernambucanos. Conheça

A- A+

Para quem gosta da combinação de drinque e viagem, os mixologistas pernambucanos Luciano Guimarães (Ponto Cego) e Lucas Santos (Voar Restaurante) assinam a nova carta de drinques do Japaratinga Lounge Resort, em Alagoas. São 50 opções autorais, que combinam com os períodos de lazer e descanso.

A novidade integra o sistema All Inclusive Premium, sugerindo sabores bem refrescantes e fáceis de tomar. Desde os "sours", pra quem adora o toque azedinho, até as produções livres de álcool.

Na lista, destaque para o "Sour Candy" à base de vodca, xarope de marshmallow tostado, limão-taiti e água com gás. Segue com o "Caju Sour" feito com gin London Dry, xarope de caju e limão-taiti. Já o drink Praia de Japaratinga, também com Gin London Dry, inclui xarope de maçã verde, limão-taiti e hortelã. Nas sugestões sem álcool, o grupo aposta no Special Coconut, com água de coco, xarope de framboesa e limão-taiti,



Serviço:

Japaratinga Lounge Resort

Endereço: Rodovia AL-101 Norte, km 128 Nº 33C, Japaratinga – AL

Site: aqui

Instagram: aqui

Veja também

Lançamento Outback revisita clássicos do cardápio, oferecendo pratos em novos formatos. Confira