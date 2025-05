Restaurant Week, Brasil Sabor e Recife Coffee: últimos dias para conferir os festivais

A- A+

Simultaneamente, três festivais gastronômicos estão rolando no Recife, RMR e no Interior de Pernambuco, e todos estão na reta final. Até este domingo (1º) acontecem o Restaurant Week e o Brasil Sabor. Já o Recife Coffee, em sua 10ª edição, segue até 08 de junho.

Week e BS

A 23ª edição do Recife Restaurant Week é famoso por oferecer menus completos a preços fixos - entrada, prato principal e sobremesa -, sob o tema “Sabores do Brasil”.

Os menus estão organizados em quatro categorias - Standard, Plus, Premium e Diamond - com preços que variam de R$ 54,90 a R$ 109 no almoço e de R$ 69,90 a R$ 149 no jantar.



Alguns dos integrantes do RW: Boucherie Marine, Empório Pastifício, Empório Prime, Enotteque Wine Living, a rede Entre Amigos O Bode, Famiglia Giuliano, Forneria 1121, Il Tavolo Moendo na Laje do Moinho, etc. A lista completa dos restaurantes pode ser consultada no site restaurantweek.com.br.



Já o Brasil Sabor, uma ação da Abrasel - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), tem a participação de 60 casas de todo o estado.



Cada restaurante oferece um prato especial inspirado no tema “A Celebração da Cozinha Brasileira”. A lista de participantes e descrição de pratos do Brasil Sabor 2025 de todo o Brasil pode ser consultada no site www.brasilsabor.com.br.

Xícara

Já o Recife Coffee, que completa 10 anos de existência, segue por mais uma semana, até dia 8 de junho, com cafeterias oferecendo a Sugestão do Barista, que consiste num minimenu com bebida de café, salgado e doce a preço único: R$ 41,90.



São 39 estabelecimentos integrantes do roteiro que é uma verdadeira febre entre os apreciadores de café especial. O Recife Coffee é uma realização da Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE).



Confira o calendário:



Restaurant Week

Até 01/06 - @pernambucorestaurantweek



Brasil Sabor 2025

Até 01/06 - @festivalbrasilsabor



10º Recife Coffee

Até 08/06 - @recifecoffeeoficial

