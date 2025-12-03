A- A+

50 BEST AMERICA LATINA Seis restaurantes brasileiros integram lista dos 50 melhores da América Latina; veja lista Tuju e Nelita, em São Paulo, ocupam respectivamente 8ª e 12ª colocação; El Chato, no Peru, foi eleito o melhor

Com seis restaurantes brasileiros na lista, foi divulgada nesta terça-feira (2) a premiação do 50 Best America Latina 2025 - ranking que elege os cinquenta melhores restaurantes da América Latina.



O El Chato, na Colômbia, do chef Alvaro Clavijo, foi eleito o melhor de todos. Já o Tuju, na 8ª posição, e Nelita, na 12ª, ambos de São Paulo, foram as casas brasileiras mais bem colocadas.

Ainda no topo da lista estão o peruano Kjolle (2º), comandado por Pía León, o argentino Don Julio (3º), Mérito (4º), também no Peru e Celele, da Colômbia, na quinta posição.



O Kjolle, no Peru, ficou em 2º na lista dos 50 melhores | Crédito: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco



Chefs brasileiras, as melhores

Já a eleição de melhores chefs teve a brasileira Bianca Mirabilli como a melhor chef confeiteira da América Latina (Latin America's Best Pastry Chef Award).



Ela e o chef Luiz Filipe, estão à frente do Evvai, em São Paulo, o vigésimo da lista dos 50 melhores.

Chefs Bianca Mirabilli e Luiz Filipe, do Evvai | Crédito: Vanessa Lins/Cortesia Chefs Bianca Mirabilli e Luiz Filipe, do Evvai | Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

E Tássia Magalhães, do também paulista Nelita, é a melhor chef mulher da América Latina (Latin America’s Best Female Chef Award), segundo a prestigiada lista.



Chef Tássia Magalhães, do Nelita | Crédito: Edi Souza/Folha de Pernambuco

Mais brasileiros

O ranking que elegeu os 50 melhores restaurantes da América Latina é promovido pela empresa de setor de alimentos William Reed - a mesma que em junho divulgou a lista com os 50 melhores do mundo, que teve o brasileiro Lasai (RJ) na 28ª posição.





Para o 50 Best America Latina 2025, além do Tuju e do Nelita, outras casas brasileiras também integram a lista.

A lista final é decidida a partir de votos de 300 jurados (críticos gastronômicos, chefs e jornalistas latino-americanos).

Cada um deles pode votar em dez restaurantes, com quatro obrigatoriamente fora do país de origem do jurado.



Lasai (RJ), ficou na 13ª colocação. Já Evvai (SP) em 20º, A Casa do Porco (SP) em 25º e Oteque (RJ) foi eleito o 38º melhor.

A lista completa com os 50 melhores restaurantes da América Latina pode ser conferida a seguir:

El Chato (Colômbia) - 1º

Kjolle (Peru) - 2º

Don Julio (Argentina) - 3º

Mérito (Peru) - 4º

Celele (Colômbia) - 5º

Boragó (Chile) - 6º

Quintonil (México) - 7º

Tuju (São Paulo) - 8º

Cosme (Peru) - 9º

Nuema (Equador) - 10º, veja matéria aqui

Mayta (Peru) - 11º

Nelita (São Paulo) - 12º

Lasai (Rio de Janeiro) - 13º

Casa Las Cujas (Chile) - 14º

Alcalde (México) - 15º, veja matéria aqui

Villa Torél (México) - 16º

Fauna (México) - 17º, veja matéria aqui

Maito (Panamá) - 18º

Sublime (Guatemala) - 19º

Evvai (São Paulo) - 20º

Niño Gordo (Argentina) - 21º

Arca (México) - 22º

Leo (Colômbia) - 23º

El Preferido de Palermo (Argentina) - 24º, veja matéria aqui

A Casa do Porco (São Paulo) - 25º

La Mar (Peru) - 26º

El Mercado (Argentina) - 27º

Yum Cha (Chile) - 28º

Cordero (Venezuela) - 29º

Máximo (México) - 30º

Demo Magnolia (Chile) - 31º

Hunik (México) - 32º

Rafael (Peru) - 33º

Afluente (Colômbia) - 34º

Aramburu (Argentina) - 35º

Trescha (Argentina) - 36º

Diacá (Guatemala) - 37º

Oteque (Rio de Janeiro) - 38º

Roseta (México) - 39º

Crizia (Argentina) - 40º

Humo Negro (Colômbia) - 41º

Mercado 24 (Guatemala) - 42º

Sikwa (Costa Rica) - 43º

Osso (Peru) - 44º

Karai by Mitsuharu (Chile) - 45º

Manuel (Colômbia) - 46º

Cantina del Tigre (Panamá) - 47º

Arami (Bolívia) - 48º

Mil (Peru) - 49º

Julia (Argentina) - 50º





