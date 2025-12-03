Seis restaurantes brasileiros integram lista dos 50 melhores da América Latina; veja lista
Tuju e Nelita, em São Paulo, ocupam respectivamente 8ª e 12ª colocação; El Chato, no Peru, foi eleito o melhor
Com seis restaurantes brasileiros na lista, foi divulgada nesta terça-feira (2) a premiação do 50 Best America Latina 2025 - ranking que elege os cinquenta melhores restaurantes da América Latina.
O El Chato, na Colômbia, do chef Alvaro Clavijo, foi eleito o melhor de todos. Já o Tuju, na 8ª posição, e Nelita, na 12ª, ambos de São Paulo, foram as casas brasileiras mais bem colocadas.
Ainda no topo da lista estão o peruano Kjolle (2º), comandado por Pía León, o argentino Don Julio (3º), Mérito (4º), também no Peru e Celele, da Colômbia, na quinta posição.
Chefs brasileiras, as melhores
Já a eleição de melhores chefs teve a brasileira Bianca Mirabilli como a melhor chef confeiteira da América Latina (Latin America's Best Pastry Chef Award).
Ela e o chef Luiz Filipe, estão à frente do Evvai, em São Paulo, o vigésimo da lista dos 50 melhores.
E Tássia Magalhães, do também paulista Nelita, é a melhor chef mulher da América Latina (Latin America’s Best Female Chef Award), segundo a prestigiada lista.
Mais brasileiros
O ranking que elegeu os 50 melhores restaurantes da América Latina é promovido pela empresa de setor de alimentos William Reed - a mesma que em junho divulgou a lista com os 50 melhores do mundo, que teve o brasileiro Lasai (RJ) na 28ª posição.
Para o 50 Best America Latina 2025, além do Tuju e do Nelita, outras casas brasileiras também integram a lista.
A lista final é decidida a partir de votos de 300 jurados (críticos gastronômicos, chefs e jornalistas latino-americanos).
Cada um deles pode votar em dez restaurantes, com quatro obrigatoriamente fora do país de origem do jurado.
Lasai (RJ), ficou na 13ª colocação. Já Evvai (SP) em 20º, A Casa do Porco (SP) em 25º e Oteque (RJ) foi eleito o 38º melhor.
A lista completa com os 50 melhores restaurantes da América Latina pode ser conferida a seguir:
El Chato (Colômbia) - 1º
Kjolle (Peru) - 2º
Don Julio (Argentina) - 3º
Mérito (Peru) - 4º
Celele (Colômbia) - 5º
Boragó (Chile) - 6º
Quintonil (México) - 7º
Tuju (São Paulo) - 8º
Cosme (Peru) - 9º
Nuema (Equador) - 10º, veja matéria aqui
Mayta (Peru) - 11º
Nelita (São Paulo) - 12º
Lasai (Rio de Janeiro) - 13º
Casa Las Cujas (Chile) - 14º
Alcalde (México) - 15º, veja matéria aqui
Villa Torél (México) - 16º
Fauna (México) - 17º, veja matéria aqui
Maito (Panamá) - 18º
Sublime (Guatemala) - 19º
Evvai (São Paulo) - 20º
Niño Gordo (Argentina) - 21º
Arca (México) - 22º
Leo (Colômbia) - 23º
El Preferido de Palermo (Argentina) - 24º, veja matéria aqui
A Casa do Porco (São Paulo) - 25º
La Mar (Peru) - 26º
El Mercado (Argentina) - 27º
Yum Cha (Chile) - 28º
Cordero (Venezuela) - 29º
Máximo (México) - 30º
Demo Magnolia (Chile) - 31º
Hunik (México) - 32º
Rafael (Peru) - 33º
Afluente (Colômbia) - 34º
Aramburu (Argentina) - 35º
Trescha (Argentina) - 36º
Diacá (Guatemala) - 37º
Oteque (Rio de Janeiro) - 38º
Roseta (México) - 39º
Crizia (Argentina) - 40º
Humo Negro (Colômbia) - 41º
Mercado 24 (Guatemala) - 42º
Sikwa (Costa Rica) - 43º
Osso (Peru) - 44º
Karai by Mitsuharu (Chile) - 45º
Manuel (Colômbia) - 46º
Cantina del Tigre (Panamá) - 47º
Arami (Bolívia) - 48º
Mil (Peru) - 49º
Julia (Argentina) - 50º