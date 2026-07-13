Restaurante Amado, em Salvador, completa 20 anos com jantar especial; saiba mais

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Um dos restaurantes mais tradicionais, e dos mais bonitos também, da cidade de Salvador, chega aos 20 anos com uma comemoração à altura da data e da sua relevância no mercado de gastronomia da capital soteropolitana.

O Amado, de frente à Baía de Todos os Santos, comemora as duas décadas de funcionamento nesta terça (14), com um encontro de alto quilate.



O jantar

"20 anos sendo Amado" é o nome da noite que vai reunir Edinho Engel (fundador da casa), Danilo Fernandes, chef residente do Amado, o chef carioca Rafa Costa e Silva, do premiadíssimo Lasai, no Rio de Janeiro, e o casal baiano Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, sócios do Grupo Origem.

No comando do serviço de harmonização especial da noite estará Manoel Beato, um dos sommeliers mais respeitados nacionalmente.



O menu degustação terá sete etapas, confira: Rafa Costa e Silva assinará a araruta com tartare de wagyu, rabanete e agrião, e a lagosta com capim-limão, pupunha, maxixe e pimenta-de-cheiro, enquanto Fabrício fará o caldinho Kimurê com pãozinho, vatapá e siri, além da carne de sol em demi-glace com agnolotti de milho, milho assado e agrião.

Já os chefs anfitriões Edinho e Danilo prepararão o crudo de ariocó com maçã verde, abacate, cream sour e ovas de salmão, e o porco preto da Canastra ao molho do assado, tartare de banana da terra com coentros e quiabo.

Quem fecha a refeição de aniversário, obviamente, será Lisiane, uma das melhores confeiteiras da atualidade, com o bombocado de fubá e queijo, sorvete de pamonha, tempurá de milho, coulis e tuile de amora.

Edinho Engel e Danilo Fernandes, do Amado, e Rafa Costa e Silva, do Lasai. Fotos: Divulgação, Divulgação e MintaEats/Divulgação

Harmonização

O plus do jantar de 20 anos do restaurante Amado será a harmonização exclusiva para ocasião elaborada pelo sommelier Manoel Beato. O próprio restaurante oferecerá ainda uma harmonização própria.



O casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca também participam do jantar de 20 anos do Amado. Foto: Leonardo Freire/Divulgação

Mais sobre o Amado

Fundado pelo restaurateur e cozinheiro Edinho Engel, em 2006, o Amado nasceu em um momento em que a gastronomia de Salvador começava a ampliar seus caminhos para além da culinária baiana tradicional. À beira da Baía de Todos os Santos, o restaurante acompanhou essa transformação.

Nos primeiros anos de operação, a casa conquistou importantes reconhecimentos, incluindo premiações como Melhor Restaurante pela Veja Salvador e destaque nacional pelo Prêmio Gula, consolidando o Amado como um dos principais nomes da cena gastronômica baiana.

Edinho é uma das figuras mais celebradas do mercado de restauração no Brasil e ajudou a colocar a Bahia sob os holofotes das premiações e o seu restaurante virou um dos pontos obrigatórios dos turistas que visitam Salvador.

Dica da reportagem: Reserve mesa no terraço, no meio da tarde, e fique até o cair da noite. O pôr do sol é um dos mais bonitos da cidade. Peça um drinque e contemple a paisagem no ritmo da Bahia.



SERVIÇO

Jantar “20 anos sendo AMADO” - Cozinha de Produto

Qundo: 14 de julho, às 20h

Onde: restaurante Amado - Rua Lafayete Coutinho, 660, Comércio, Salvador (BA)

Valor: R$ 480 por pessoa

Harmonização Amado: R$ 270 por pessoa

Seleção do sommelier Manoel Beato: R$ 430 por pessoa

Informações: (71) 99231-4660

Instagram: @restauranteamado

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