Restaurante Arvo retoma café da manhã nos fins de semana; confira menu

A- A+

Leia também

• Recife ganha primeira unidade do Ninetto Trattoria do Nordeste; conheça a casa

• Sorveteria argentina abrirá nova unidade em Olinda; saiba onde será

Depois de um breve ensaio, em 2020, o restaurante Arvo, no Torreão, retoma seu café da manhã aos finais de semana com cardápio reformulado e, simultaneamente, a realização de uma feirinha de produtos orgânicos para o cliente que pretende repor seus hortifrutis em casa. Sempre aos sábados e domingos, das 8h às 11h. Em tempo. O Arvo é pet friendly.

Sob o comando do chef Pedro Godoy, o cardápio matutino oferece duas formas de serviço: em combo para três pessoas ou à la carte, com pedidos individuais.

O combo "Café Completo" é praticamente um baquete de sotaque nordestino. Sai a R$ 130 e pode ser compartilhado por três pessoas.



Nesta opção é possível escolher uma proteína (galinha, carne no molho ou charque), mais tigela de frutas com iogurte e grãos, cuscuz, ovos, queijo coalho, macaxeira, pães/torradas, geleia de tomate, requeijão, manteiga de limão e bolo, produzidos no próprio restaurante, e café coado.

À parte, pode-se variar de estilo e encarar clássicos internacionais com o 'up' de Godoy e equipe. É o caso do Croque do Arvo, uma versão do francesíssimo croque madame.



O sanduda classudo é, na verdade, um misto quente turbinado com dois andares, pão brioche de fermentação natural, recheado com queijo gruyère, presunto e tomate. Custa R$ 39.

Já os ovos benedict foram batizados aqui de Benedito (R$ 30) - montado em uma fatia de pão de fermentação natural com creme de abacate, bacon grelhado, ovos fritos e molho holandês.



O clássico ainda ganhou sotaque pernambucano e virou o Benedito do Nordeste (R$ 32), com fatia de pão de fermentação natural, creme de abacate, charque crocante acebolada, ovos fritos e molho holandês.

A torrada veggie contempla veganos e vegetarianos (R$ 28). A toast é preparada com pão de fermentação natural, homus de beterraba, tomate e brócolis refogados, finalizado com granola salgada. Vitaminas de frutas variadas, incluindo aí o açaí, também são boas dicas para tomar um café da manhã reforçadíssimo.

Feirinha de orgânicos

Ao mesmo tempo em que o café da manhã é servido, uma feira de produtos orgânicos rola sob os cuidados do casal de agricultores Neide e Naldo, de Glória do Goitá.



Lá, será possível comprar hortaliças, verduras e legumes fresquinhos. Aconselha-se levar suas próprias bags para acomodar as comprar e evitar uso de plásticos.



SERVIÇO

Restaurante Arvo

Endereço: rua Djalma Farias, 170, Torreão - Recife

Funcionamento: café da manhã, aos sábados e domingos, das 8h às 11h; almoço, de segunda a quinta, das 11h45 às 16h; jantar, de quinta a sábado, das 19h à meia-noite

Instagram: @arvorestaurante

Veja também

BEM CULTURAL Parecer técnico sobre registro do bolo de noiva como Patrimônio Cultural Imaterial será apresentado