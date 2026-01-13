A- A+

paraty Restaurante Banana da Terra renova o cardápio para o verão; confira as criações Chefiada por Ana Bueno, a casa é uma das mais tradicionais e charmosas no litoral do Rio de Janeiro

Anualmente, a chef Ana Bueno renova o cardápio para receber o verão à altura do charme da histórica cidade de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, onde funciona há nada menos que 32 anos.

Na temporada 2026, Bueno se lançou ao mar e acrescentou pratos ricos em sabor e totalmente conectados com o repertório de ingredientes caiçaras.

A começar pelos tacos de atum confitado em baixa temperatura com emulsão de limão siciliano, aïoli cítrico, cebola roxa e salada e pelo brioche com crispy de peixe, creme de tomate fermentado, caviar mujol, batata e salada.



Ainda na categoria de entradas estreantes, a salada de polvo, lula e camarão cevichada, com milho verde, cebola roxa, molho cítrico e chips de banana promete fisgar os fãs de moluscos. A criação, além de leve, oferece texturas e cor.

Dos pratos principais se destacam o camarão grelhado com toque de curry vermelho, alho, vinho branco e ervas, servido com tagliolini nerocom manteiga de camarão, aspargos e espinafre; e a rabada desfiada, om glace, mandioca crocante, agrião e purê de banana caramelada.

Camarão grelhado no restaurante Banana da Terra. Foto: Fotos Incríveis/Divulgação

Retrofit

Além das criações estreantes, Ana Buno também faz uma repaginação de clássicos da casa, conferindo nova roupagem, nas apresentações, enfim, dá um refresh em pratos queiridinhos da clientela.

É o caso do bolinho de bacon com queijo e banana, servido com emulsão de anchova e geleia de pimenta; e do peixe com banana, uma verdadeira tradição da cozinha caiçara.

Agora, o peixe maturado chega à mesa com molho de especiarias da Mata Atlântica, purê de banana, farofa de alho, pirão e arroz de coco. Outro clássico revisitado, o pastel de palmito pupunha com gema de ovo mole, está de cara nova e chega aberto, com gema curada e pó de botarga.

SERVIÇO

Banana da Terra

Onde: Rua Dr. Samuel Costa, 198, Centro Histórico, Paraty, Rio de Janeiro

Funcionamento: diariamente, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Informações: (24) 99328-2688

Instagram: @restaurantebananadaterra

*Com informações da assessoria de imprensa

