Restaurante Banana da Terra renova o cardápio para o verão; confira as criações
Chefiada por Ana Bueno, a casa é uma das mais tradicionais e charmosas no litoral do Rio de Janeiro
Leia também
• Aprenda a fazer um pão de queijo rápido e prático em casa
• Pão caseiro de alecrim e parmesão: fácil de fazer, receita resulta em um pão leve, com aroma e sabor
Anualmente, a chef Ana Bueno renova o cardápio para receber o verão à altura do charme da histórica cidade de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, onde funciona há nada menos que 32 anos.
Na temporada 2026, Bueno se lançou ao mar e acrescentou pratos ricos em sabor e totalmente conectados com o repertório de ingredientes caiçaras.
A começar pelos tacos de atum confitado em baixa temperatura com emulsão de limão siciliano, aïoli cítrico, cebola roxa e salada e pelo brioche com crispy de peixe, creme de tomate fermentado, caviar mujol, batata e salada.
Ainda na categoria de entradas estreantes, a salada de polvo, lula e camarão cevichada, com milho verde, cebola roxa, molho cítrico e chips de banana promete fisgar os fãs de moluscos. A criação, além de leve, oferece texturas e cor.
Dos pratos principais se destacam o camarão grelhado com toque de curry vermelho, alho, vinho branco e ervas, servido com tagliolini nerocom manteiga de camarão, aspargos e espinafre; e a rabada desfiada, om glace, mandioca crocante, agrião e purê de banana caramelada.
Retrofit
Além das criações estreantes, Ana Buno também faz uma repaginação de clássicos da casa, conferindo nova roupagem, nas apresentações, enfim, dá um refresh em pratos queiridinhos da clientela.
É o caso do bolinho de bacon com queijo e banana, servido com emulsão de anchova e geleia de pimenta; e do peixe com banana, uma verdadeira tradição da cozinha caiçara.
Agora, o peixe maturado chega à mesa com molho de especiarias da Mata Atlântica, purê de banana, farofa de alho, pirão e arroz de coco. Outro clássico revisitado, o pastel de palmito pupunha com gema de ovo mole, está de cara nova e chega aberto, com gema curada e pó de botarga.
SERVIÇO
Banana da Terra
Onde: Rua Dr. Samuel Costa, 198, Centro Histórico, Paraty, Rio de Janeiro
Funcionamento: diariamente, das 12h às 16h e das 19h às 23h
Informações: (24) 99328-2688
Instagram: @restaurantebananadaterra
*Com informações da assessoria de imprensa