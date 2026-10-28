Restaurante Boia, de Kaywa Hilton, completa cinco anos com festa entre amigos
No próximo dia 1º, chef franco-baiano fará evento com samba e comidinhas grifadas
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O próximo domingo (1º) será de festa no restaurante Boia, do chef Kaywa Hilton, em Salvador, Bahia.
É que a casa completa cinco anos de inauguração com a presença de convidados ilustres da cena gastronômica brasileira - e amigos do cozinheiro anfitrião.
Kaywa escalou oito parceiros de profissão para pilotar as estações gastrôs, que ficarão disponíveis ao longo de todo o evento de aniversário, das 16h às 21h.
O time contará com Caio Soter (Pacato, BH), Cadu Evangelisti (Broca, São Paulo), Claudia Krauspenhar (K.Sa, Curitiba), Dário Costa (Madê e Paru, Santos; Benedita Cozinha Afetiva, Fernando de Noronha; Deus Ex Machina, São Paulo capital), Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Origem, Salvador), Mohamed Hind (chef e comunicador, São Paulo) e Rubens Catarina (ex-DOM, consultor de A&B, Santa Catarina).
Além das comidinhas grifadas, não vai faltar samba ao vivo e serviço de vinho com assinatura da vinícola brasileira Cão Perdigueiro. Os ingressos custam R$ 80 por pessoa e garantem o acesso à casa, mas não incluem consumação.
Kaywa
O chef Kaywa Hilton toca o Boia na capital soteropolitana, em sociedade com a irmã Thabata Hilton, e também o Maré, na Praia do Forte, também na Bahia.
Kaywa é nome fundamental na atual cena de restaurantes na Bahia. Apesar do estilo low profile, o cozinheiro tem uma assinatura bem definida na cozinha.
Aplica os conhecimentos da cozinha clássica para extrair o melhor dos ingredientes locais, sobretudo pescados.
SERVIÇO
Aniversário de 5 anos do Boia
Quando: 1º de novembro, das 13h às 21h
Onde: Boia Restaurante - Rua José Avena, 1, Horto Florestal, Salvador (Bahia)
Ingresso: R$ 80 por pessoa
Reservas: (71) 99694-2630
Instagram: @boiarestaurante