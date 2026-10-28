Qua, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SALVADOR

Restaurante Boia, de Kaywa Hilton, completa cinco anos com festa entre amigos

No próximo dia 1º, chef franco-baiano fará evento com samba e comidinhas grifadas

Reportar Erro
Kaywa Hilton reúne chefs amigos no restaurante Boia, em SalvadorKaywa Hilton reúne chefs amigos no restaurante Boia, em Salvador - Foto: Enzo Angelo/Divulgação

Leia também

• Restaurante Oficina do Sabor, em Olinda, terá jantar especial para marcar os seus 34 anos

• Eu Amo Café: festival movimenta 26 cafeterias pernambucanas com Dupla dos Sonhos

• Prego Boteco abre as portas em dezembro de 2026, no Poço da Panela; saiba mais

O próximo domingo (1º) será de festa no restaurante Boia, do chef Kaywa Hilton, em Salvador, Bahia.

É que a casa completa cinco anos de inauguração com a presença de convidados ilustres da cena gastronômica brasileira - e amigos do cozinheiro anfitrião. 

Kaywa escalou oito parceiros de profissão para pilotar as estações gastrôs, que ficarão disponíveis ao longo de todo o evento de aniversário, das 16h às 21h. 

O time contará com Caio Soter (Pacato, BH), Cadu Evangelisti (Broca, São Paulo), Claudia Krauspenhar (K.Sa, Curitiba), Dário Costa (Madê e Paru, Santos; Benedita Cozinha Afetiva, Fernando de Noronha; Deus Ex Machina, São Paulo capital), Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Origem, Salvador), Mohamed Hind (chef e comunicador, São Paulo) e Rubens Catarina (ex-DOM, consultor de A&B, Santa Catarina).

Além das comidinhas grifadas, não vai faltar samba ao vivo e serviço de vinho com assinatura da vinícola brasileira Cão Perdigueiro. Os ingressos custam R$ 80 por pessoa e garantem o acesso à casa, mas não incluem consumação.  

Kaywa
O chef Kaywa Hilton toca o Boia na capital soteropolitana, em sociedade com a irmã Thabata Hilton, e também o Maré, na Praia do Forte, também na Bahia. 

Kaywa é nome fundamental na atual cena de restaurantes na Bahia. Apesar do estilo low profile, o cozinheiro tem uma assinatura bem definida na cozinha.

Aplica os conhecimentos da cozinha clássica para extrair o melhor dos ingredientes locais, sobretudo pescados.

O restaurante Boia comemora cinco anos. Fotos: Funway/Divulgação e Vanessa Lins/Acervo pessoal

SERVIÇO
Aniversário de 5 anos do Boia 
Quando: 1º de novembro, das 13h às 21h 
Onde: Boia Restaurante - Rua José Avena, 1, Horto Florestal, Salvador (Bahia)
Ingresso: R$ 80 por pessoa 
Reservas: (71) 99694-2630 
Instagram: @boiarestaurante

Reportar Erro

Veja também

Newsletter