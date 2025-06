A- A+

RESTAURANTE Restaurante Lasai é o único brasileiro entre os 50 melhores do mundo, no 50 Best Restaurants 2025 Restaurante carioca, do chef Rafa Costa e Silva, aparece no ranking que abrange endereços de várias partes do mundo; confira a lista completa

O restaurante Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, é o único brasileiro entre os 50 melhores do mundo de 2025, segundo ranking do The World's 50 Best Restaurants. A casa, localizada no Rio de Janeiro, segura a valiosa posição de número 28.

O anúncio foi feito em cerimônia realizada nesta quinta-feira (19), na cidade de Turim, na Itália. Na ocasião, o público descobriu os endereços entre 1º e 50º lugar, eleitos por votação de mil especialistas em gastronomia de todo o mundo.

O avanço do Lasai tem sido notório. Ele subiu 30 degraus no ranking mundial em comparação ao ano passado, quando estava na 58ª posição. Atualmente, o endereço possui duas estrelas Michellin e é o melhor restaurante do Brasil, que se destaca também no 7º lugar do 50 Best Restaurants da América Latina.

O chef Rafa Costa e Silva e a presidente do 50 Best no Brasil, Rosa Moraes (Foto: Divulgação)



Número 1

O melhor restaurante do mundo ficou com o peruano Maído, também considerado o melhor da América Latina. O lugar, comandado pelo chef Micha, chama atenção pelo forte trabalho com a cozinha nikkei.

Em segundo lugar vem o Asador Etxebarri, em Atxondo, na Espanha. Na sequência, o Quintonil, da Cidade do México, aparece em terceiro lugar. Já em quarto está o Diverxo, localizado em Madrid. Em quinto, o Alchemist, de Kopenhagen.



Destaques, segundo nossa reportagem

Em 9º lugar está o restaurante peruano Kjolle, conduzido pela chef Pía León. Ela, inclusive, foi considerada a Melhor Chef Mulher do Mundo pela mesma premiação, no ano de 2021. Sua cozinha trabalha os diferentes biomas peruanos, em pratos de sabores potentes.

Pía León abriu o Kjolle em 2018 (Foto: Vanessa Lins/Cortesia)



Conhecido pelo trabalho minucioso com a parrilla, o Don Julio, em Buenos Aires, fica com a décima posição. A casa também está no 1º lugar do 50 best lartinoamericano, e vem colecionando premiações importantes ao longo dos anos.

Pablo Rivero comanda o Don Julio (Foto: Agustin Mercado/Divulgação e Vanesa Lins/Cortesia)

De Cartagena das Índias, o Celele ocupa o número 48 da lista e leva o prêmio de "Sustentabilidade". A casa, comandada pelo chef Jaime Rodrigues, apresenta o Caribe colombiano em pratos com rigorosa noção estética.

Jaime Rodrigues traduz o Caribe colombiano (Foto: Edi Souza/Divulgação)

Os brasileiros no ranking

É na lista estendida, que vai do 51º ao 100º, que mais quatro casas brasileiras aparecem na premiação



De São Paulo, TUJU, do chef Ivan Ralston; A Casa do Porco, de Jeffin Rueda; e Evvai, do chef Luiz Filipe Souza, aparecem em 70º , 83º e 95º lugar, respectivamente. Já o Oteque, de Alberto Landgraf, o é representante carioca na 81ª colocação.

Confira a lista completa:

Os 100 melhores do mundo (Foto: Reprodução)

