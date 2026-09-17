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CÁ-JÁ Restaurante Cá-Já tem nova chef e entra na rota dos noves anos de inauguração Martina Cavalcante assume a gastronomia do grupo, que anuncia a abertura de um café

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Na manhã de hoje, o chef pernambucano Yuri Machado anunciou em rede social o seu desligamento do restaurante Cá-Já, nos Aflitos, casa que está prestes a completar nove anos e da qual é cofundador.

Sem revelar os próximos passos, o Yuri confirmou que o restaurante seguirá funcionando e que se dedicará a novos projetos e consultorias. Assista ao vídeo.

Nova fase

Procurado pela reportagem, o sócio Vitor Braga confirmou que o restaurante Cá-Já permanece ativo e que já conta com nova chefia de cozinha.

Ex-subchef do restaurante na Zona Norte do Recife por três anos, Martina Cavalcante viajou para Portugal, Fernando de Noronha e Natal, e agora está de volta à capital pernambucana.

"A gente vem desenhando isso desde o meio do ano, não é decisão de ontem. Martina não está chegando no Cá-Já, ela está voltando. Ela ajudou a construir esse cardápio como sous-chef e volta agora com muito mais estrada para uma casa que também amadureceu. O DNA é o mesmo, e eu continuo aqui todo dia desde 2017. O cardápio vai mudar aos poucos, porque tem prato aqui que já é do cliente e não é mais meu", comentou Vitor Braga.

Martina Cavalcante e Vitor Braga, do Cá-Já Restaurante. Foto: Felipe Lops/Divulgação

Ampliação do grupo

Ainda de acordo com Vitor Braga, Martina assume como chef-executiva do Grupo Cá-Já. Isso significa dizer que todas as ações e novos negócios da marca estarão sob sua responsabilidade. A grande novidade da ampliação é a futura inauguração do CafeJá, cafeteria dentro do Parque Dona Lindu, que está em obras.

O Cá-Já também está confirmado na edição 2026 da Casacor, e na Art.PE, de 14 a 18 de outubro no Expo Center, pelo terceiro ano consecutivo.

SERVIÇO

Cá-Já Restaurante

Onde: Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos, Recife

Informações: @vempracaja



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