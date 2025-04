Restaurante Cá-Já terá prato de bacalhau especial na Semana Santa; conheça a receita

A- A+

Leia também

• Pitú nos sabores mel e limão agora vendida em garrafa de vidro; saiba mais sobre o produto

• Festival Brasil Sabor acontece pela primeira vez em Fernando de Noronha; saiba quando

O feriado de Semana Santa, no restaurante Cá-Já, no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, terá reforço com prato especial para o feriado religioso.

De sexta, 18, a segunda, 21, o chef Yuri Machado vai servir o Bacalhau de Berna, prato especial criado para homenagear Dona Berna, mãe e uma das principais inspirações do cozinheiro.

A receita será um escondidinho de batata inglesa com lascas de bacalhau e finalização com gratinado cremoso de queijos, mais arroz branco. A receita será para duas ou três pessoas.

O Bacalhau de Berna será vendido apenas no horário do almoço, das 12h às 16h.



SERVIÇO

Restaurante Cá-Já

Onde: rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos, Recife

Quando: 18 a 21 de abril, das 12h às 16h

Valor: R$ 99 (serve de duas a três pessoas)

Instagram: @vempracaja

Veja também