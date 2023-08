Restaurante Catamaran terá prato especial e música ao vivo para Dia dos Pais; confira

A- A+

No próximo domingo é comemorado o Dia dos Pais e o restaurante Catamaran, no Cais de Santa Rita, região Central do Recife, vai servir prato especial para os homenageados que escolherem a casa para celebrar a data.

Especialmente nos dias 12 e 13 de agosto, o arroz caldoso de costela será o astro do menu, que virá em porção para servir quatro pessoas a R$ 199,90.



Atenção ao preparo da receita: a carne da costela será cozida lentamente, enquanto o arroz será cozido no mesmo caldo da carne, ganhando em sabor. Batatas rústicas acompanham.



A sugestão de harmonização da casa é o vinho brasileiro Macaw ou o português Brado, a R$ 69,99 a garrafa de cada.

Embalando o almoço dos pais música ao vivo de frente para a baía do Pina - o restaurante tem vários ambientes e conta com serviço de comanda individual e serviço de estacionamento gratuito. O cardápio tradicional da casa também estará sendo servido.

Serviço

Dia dos Pais no Catamaran

Onde: Cais de Santa Rita, S/N, Recife-PE

Dias: 12 e 13 de agosto

Reservas e informações: 81. 9 9973.4077 (whatsapp)

Estacionamento gratuito

