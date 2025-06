Restaurante Clarice leva toque francês ao Poço da Panela, na Zona Norte do Recife; confira

A- A+

É no coração da Zona Norte, no Poço da Panela, que o Clarice Café e Bistrô começa a funcionar com serviço múltiplo. As opções do cardápio atendem a hora do brunch, pelo fim da manhã, e chegam até o jantar.

Tudo em um ambiente amplo e confortável, com capacidade para 90 pessoas, projetado em uma casa de fachada fúccia que fica ao lado do novo parque Jardim do Poço.

O lugar abriu há pouco mais de uma semana, mas o projeto começou mesmo a tomar forma em fevereiro de 2024, quando o endereço segurava a placa de “aluga-se”.

Salão do restaurante (Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco)

A partir de então, Ana Karina Pedrosa, Lucas Brainer e Bruno Monteiro tiraram do papel a vontade de empreender juntos no ramo da gastronomia. Ela, por sua vez, levou sua expertise à frente da padaria portuguesa B.Lem, no Shopping Recife.

“Sendo que, no começo, a vontade era de ter uma cafeteria até o momento de ir ampliando para algo assim contemporâneo e com alma”, define Ana Karina.

Clarice, com quase cinco anos de idade, é a filha de Lucas. Não por acaso, é também o primeiro nome de uma das mais importantes escritoras (Linspector), servindo de referência para trechos de literatura espalhados pela parede do restaurante.

Casa fica ao lado do Parque do Poço da Panela (Foto: Matheus Ribeiro/Folha de PeErnambuco)

Gastronomia

As consultorias foram um ponto importante nesse processo. A barista Lidiane Santos assumiu a parte de cafés, inserindo itens como cappuccino italiano, latte caramel, flat white, entre outros, além de duas opções de método para cafés filtrados. Contexto perfeito para a vitrine abastecida diariamente de doces e salgados - incluindo o pastel de nata zero açúcar.

A partir das 10h, entram em cena as “comidinhas”, com itens para começar o dia, a exemplo dos ovos com gema mole ou mexidos, servidos com salmão curado (R$ 40). Também tostada de queijo de cabra com figo (R$ 34,90) e pão na chapa com requeijão (R$ 12).

Steak Tartare é destaque entre as entradas (Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Já no cardápio de almoço, opções robustas e com grande influência da culinária francesa ganham destaque. Fruto da consultoria da chef Luciana Sultanum, que conta com a execução diária do chef Ângelo Silva dos Santos - que traz na bagagem os anos de trabalho nas casas de Hugo Prouvot.

De terça a sexta, o menu executivo oferece bom custo-benefício de R$ 68 (entrada, principal e sobremesa). Para além desta oferta, um cardápio com diversas opções inclui o clássico steak tartare servido com torradas de fermentação natural.

Fondant de chocolate (Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Opção de entrada, que convida para a carta de vinhos assinada pelo sommelier Helton Silva. Aliás, quem preferir beber em taça, pode escolher a dose da bebida em taça e pagar de forma proporcional.

À mesa também cresce aos olhos o tornedor ao poivre, que reúne 200g de filé mignon alto e minicebolas, mil-folhas de batata e tomilho. Por fim, a sobremesa é obrigatória: fondant de chocolate, creme inglês de café e sorvete de canela.

SERVIÇO

Clarice Café e Bistrô

Endereço: Av. Dr. Seixas, 48, Poço da Panela, Recife

Funcionamento: terça a quinta - 10h às 22h; sexta - 10h às 23h; sábado - 8h às 23h; domingo - 8h às 20h; segunda - fechado

Instagram: @claricebistroecafe

