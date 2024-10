A- A+

Sabores Restaurante de Porto de Galinhas entre os melhores do mundo em prêmio do TripAdvisor Prêmio "Travellers' Choice - os melhores dos melhores restaurantes" elegeu o "Minha Praia" como sexto melhor estabelecimento na categoria "Tesouros escondidos - Mundo"

O restaurante "Minha Praia", de Porto de Galinhas, em Ipojuca, ganhou destaque internacional ao figurar entre os melhores do mundo no Prêmio "Travellers' Choice", premiação promovida pelo site TripAdvisor, que considerou o estabelecimento o 6º melhor do planeta na categoria "Tesouros escondidos - Mundo".



Na categoria disputada pelo restaurante pernambucano, o 1º lugar ficou com "Ponchos Food & Wines, de Aguas Calientes, Peru, seguido pela Bodega Biarritz, de Barcelona, Espanha; e do restaurante Ely's Kitchen Ubud, de Ubud, na Indonésia.

"Minha praia"

Com 1.701 avaliações registradas, o "Minha Praia" ganhou uma descrição muito elogiosa do site na divulgação dos vencedores.



"Se você estiver procurando o melhor lugar para pescar peixe fresco em Porto de Galinhas, Minha Praia é onde fica. O ambiente é animado, com música ao vivo e um atendimento rápido e atencioso, perfeito para famílias, noites românticas em todas as ocasiões. As pessoas dizem que você não pode perder a tábua de frutos do mar e os coquetéis excelentes", escreveu a crítica do TripAdvisor.



