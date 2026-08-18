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buenos aires Elena, no Four Seasons Buenos Aires, recebe Alejandro Chamorro e Pía Salazar, do Equador Juan Gaffuri e Nicolás Díaz Rosáenz serão anfitriões da experiência gastronômica, no dia 28 de agosto

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Alejandro Chamorro e Pía Salazar, à frente do primeiro restaurante equatoriano a entrar no ranking The Worldʼs 50 Best Restaurants, cozinham ao lado de Juan Gaffuri no Elena.

Programação obrigatória para os gourmets que estarão na capital portenha nos próximos dias é o jantar no restaurante Elena, no Four Seasons Hotel Buenos Aires, no elegante bairro da Recoleta, dia 28 de agosto, com Juan Gaffuri, Regional Executive Chef Latam e Director of Food & Beverage do Four Seasons Hotels and Resorts, ao lado do casal equatoriano Alejandro Chamorro e Pía Salazar, chefs do restaurante Nuema, em Quito.

Inaugurado em 2014, o Nuema vem inserindo o Equador na rota gastronômica internacional, sendo o primeiro restaurante equatoriano a integrar ranking The Worldʼs 50 Best Restaurants.

Atualmente, a casa ocupa a 10ª posição no Latin Americaʼs 50 Best Restaurants e a 61ª colocação no ranking mundial.

Chamorro e Salazar desenvolvem criações a partir dos biomas dos Andes, da Amazônia e das Ilhas Galápagos, levando à mesa ancestralidade e processo criativo minimalista, porém vívido.

Confira nossa visita ao Nuema aqui.

Argentina + Equador

Ao lado de Juan Gaffuri, o casal de cozinheiros levará à mesa do Elena a mesma filosofia que lançou holofotes sobre o Nuema.

No menu de noite única haverá ingredientes nativos do país dos chefs visitantes, pouquíssimo conhecidos fora do Equador, como nepia, mashua e macambo, além de pescados, frutas tropicais e preparos tradicionais que passam por releituras repletas de pessoalidade.



Alejandro e Pía levam memórias próprias para o seu processo criativo e o resultado é uma cozinha latino-americana surpreendente.

O menu será finalizado com criações de Pía, confeiteira de primeira grandeza, eleita Melhor Chef Pâtissière da América Latina em 2023 e Melhor Chef Pâtissière do Mundo em 2024 pelo The World's 50 Best Restaurants.

Gastronomia no FSH

A programação especial no Elena integra a constante iniciativa do Four Seasons Hotel Buenos Aires de aproximar o público argentino de algumas das cozinhas mais relevantes do continente.

Nesse intuito, já recebeu convidados do Brasil, México, Peru e Colômbia, promovendo, dessa forma, o diálogo entre diferentes tradições culinárias latino-americanas e a identidade do Elena, restaurante concebido a partir da tradição das parrillas argentinas e da influência da imigração europeia.

O Elena

Liderado no dia a dia pelo chef Nicolás Díaz Rosáenz, o restaurante se consolidou como o único restaurante localizado dentro de um hotel cinco estrelas da América Latina a integrar, por onze anos consecutivos, a prestigiada lista Latin Americaʼs 50 Best Restaurants.

Integrante do Guia Michelin Buenos Aires, o restaurante também ocupa a 54ª posição no World's 101 Best Steak Restaurants 2026.

A casa conta ainda com uma das cartas de vinhos mais robustas do país, com mais de 400 rótulos argentinos.

Depois de explorar a cultura de vários países, o chef residente do Elena Juan Gaffuri retornou a Buenos Aires com a missão de dar vida a três restaurantes dentro do prestigiado Four Seasons Hotel Buenos Aires - além do Elena, ainda o Nuestro Secreto e Pony Line.

SERVIÇO

Restaurante Elena

Onde: Four Seasons - Rua Posadas, 1086/88, Recoleta, Buenos Aires (AR)

Instagram: @elena.restaurante e @fsbuenosaires

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