Elena, uma parrilla chique no coração da Recoleta, em Buenos Aires; conheça
Restaurante principal do Four Seasons investe em carnes de animais pesados, brasa e charcutaria
BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Sob comando do chef executivo Juan Gaffuri e de Nicolás Díaz Rosaenz, o restaurante Elena, dentro do Four Seasons Buenos Aires, é um daqueles endereços que a gente recomenda sem receio de errar.
Elegante, bem localizado, confortável e com um menu legitimamente portenho azeitado com o acento italiano típico na cidade, o restaurante principal do hotel é um lugar para conhecer e repetir.
Além de estar no bairro mais charmoso da capital argentina, a Recoleta, a casa se tornou referência na cidade por se especializar em cortes de alto nível, preparados principalmente na parrilla.
E, convenhamos, ser um "ponto de luz" em um mercado disputadíssimo, como o de restaurantes de carne em Buenos Aires, significa que o seu parâmetro de qualidade é altíssimo.
Ocupando o 54º lugar nas edições 2025 e 2026 do prêmio World’s 101 Best Steak Restaurants, o Elena também foi incluído no Guia Michelin.
Leia também
• Chef Carmen Virgínia anuncia fechamento do Altar Restaurante, em Santo Amaro
• Restaurante Cá-Já tem nova chef e entra na rota dos nove anos de inauguração
Direto ao ponto
Uma das principais características da gastronomia do Elena tocada por Juan é investir em carnes de alta qualidade, que são transformadas em preparos clássicos cujo ponto alto é o sabor pujante. Outra consideração é o apreço do chef pelo processo artesanal de maturação a seco.
Câmaras no salão do restaurante, e nos bastidores do estabelecimento, guardam verdadeiras relíquias, que passam meses no processo de amadurecimento antes de chegar à mesa. A brasa e a charcutaria completam a identidade gastronômica do restaurante que esbanja charme.
Valendo sugestões, peça o tartare de wagyu e crocante de tapioca. Comece por ele, ou pelo tartare de truta patagônica, caso prefira pegar levinho no começo da refeição. Ainda entre as pedidas clássicas, o carpaccio de boi pesado é obrigatório.
Peso pesado
A carne vem do animal abatido acima dos 500 quilos, o que interfere completamente na untuosidade e cor da proteína.
As tradicionais mollejas são veneradas por aqui, mas ainda se serve bresaola de wagyu, guanciale com espuma de queijo pecorino.
Cogumelos, chipa (primo do nosso pão de queijo) e emulsões de limão e de amendoim fazem o contraponto aos cortes bovinos robustos.
“Tudo se resume a voltar às nossas origens argentinas”, define Juan Gaffuri, que também é diretor de Alimentos e Bebidas do hotel.
Da parrilla saem os desejados t-bones, ojos de bife e bifes de chorizo wagyu e angus, maturados de 45 a 90 dias.
Abóbora assada com chutney de menta, merengue seco e mel picante, couve-flor tostada com pistache, limão e endro, batata-doce com iogurte de búfala, cebola roxa, coentro e castanha-de-caju são possibilidades de guarnições que representam as cozinhas regionais da Argentina.
Afinal, ao contrário do que se possa pensar, nem tudo por lá é carne.
Os embutidos também brilham no Elena. O jamón de pato acerta em cheio o paladar dos fãs da proteína de sabor proeminente e tonalidade puxando para o marrom. Salames e mortadela com noz são boas dicas para acompanhar algum dos rótulos da carta - todos acompanhados por focaccias e picles feitos na casa.
Charme
O salão do Elena faz alusão às casas de San Telmo. A casa é aconchegante e chique ao mesmo tempo, com paredes revestidas de tecido, cadeiras confortáveis de couro e cozinha aberta em evidência.
As câmaras de maturação aguçam a curiosidade de clientes que, como eu, apreciam saber o que vem antes da comida chegar à mesa.
A capacidade é de 140 lugares, distribuídos em dois andares. Ao lado da cozinha, talvez o espaço mais cobiçado da casa: a mesa exclusiva do chef. Reserve com antecedência.
Mais sobre o chef
Natural da cidade de Rosário (Argentina), Juan Gaffuri é o nome por trás do conceito gastronômico do Four Seasons Hotel Buenos Aires desde 2011, quando assumiu o cargo de chef executivo do hotel.
Antes, porém, viajou pelo mundo, trabalhou no Egito, México e Estados Unidos, o que lhe rendeu repertório amplo e multicultural. Mas como um argentino típico, nunca se desvencilhou da sua cultura, a qual defende através de uma cozinha fincada nas tradições do país de origem, sem dispensar interferências, sobretudo as aromáticas.
“Para mim, isso significa trabalhar com ingredientes excepcionais e honrar sabores tradicionais, utilizando técnicas modernas para elevá-los”, explica o chef, extremamente educado e de conversa fácil, e um ótimo anfitrião, como havia me dito um outro cozinheiro e amigo em comum.
Em minha visita ao Elena, a carne se confirmou com ponto-chave, mas surgiu renovada com toques cítricos, amendoados e com o frescor dos legumes da estação, por exemplo, indicando que o Elena é uma parrilla contemporânea e bem distante da imagem rústica de casas semelhantes.
Ainda sob seu comando no Four Seasons, o restaurante casual Nuestro Secreto, também especializado em parrilla, e o bar Pony Line, com larga carta de coquetéis e um dos hambúrgueres mais famosos de Buenos Aires: com trufas negras cultivadas no próprio país.
SERVIÇO
Elena
Onde: dentro do Four Seasons Hotel - Rua Posadas, 1086/88, Buenos Aires, Argentina
Instagram: @elena.restaurante
Reservas no opentable.com
*A jornalista visitou o restaurante a convite a Agência Síbaris