Restaurante Entre Amigos lança rodízio de sushi e à la carte nipônico no RioMar Recife
Estabelecimento contou com a consultoria do chef Marlus Saiki
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Depois das unidades de Boa Viagem e Espinheiro, o rodízio de sushi acaba de ser implementado na unidade do shopping RioMar, no Pina, da rede Entre Amigos.
Além do serviço, que é oferecido em dois modelos - Clássico (R$ 129,90) e Prime (R$ 159,90), a casa também oferece cardápio à la carte focado em cozinha japonesa.
O restaurante contou com a expertise do chef Marlus Saiki, nome à frente da Nagoya Sushi School, com unidades nas cidades de São Paulo e Nova Campinas, que responde pelos 45 novos pratos asiáticos da rede.
Tocando a estação de sushi do Entre Amigos RioMar, está o chef Valter Ferreira, que integra o time do grupo há 13 anos.
"Ao chegar no Entre Amigos, pude entender o carinho que os clientes sentem pela casa, assim como os funcionários. E para garantir que esse sentimento seja preservado, desenvolvemos um cardápio exclusivo, mantendo a personalidade do restaurante que tanto cativa as pessoas", comentou Saiki.
Traduzindo. O consultor entregou preparos que equilibram conceitos base da culinária nipônica e a identidade nordestina do Entre Amigos, utilizando ingredientes bastante tradicionais na casa, como queijo de coalho e mel de engenho.
Os pratos novos vão desde opções quentes até sobremesas. O chef destaca ainda o carpaccio de salmão trufado como provável queiridinho do público.
Aopção Clássico é focado nos itens mais procurados da casa, além de preparos que homenageiam a tradicional cozinha japonesa, enquanto o Prime traz as opções mais criativas, como o prato batizado de Quem de nós dois - sushi com camarão empanado, envolto em lâmina de salmão e finalizado com queijo de coalho tostado e mel de engenho.
SERVIÇO
Rodízio de sushi do Entre Amigos RioMar
Onde: Rooftop do shopping RioMar Recife
Funcionamento do rodízio: 12h às 15h e das 18h às 22h
Rodízio opção Clássico: R$ 129,90
Rodízio opção Prime: R$ 159,90
Menu à la carte: opções a partir de R$ 19
Instagram: @entreamigossushi
*Com informações da assessoria de imprensa