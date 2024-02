Restaurante Guaiamum Gigante oferece happy hour em dias de Carnaval

A- A+

Começando a folia ainda na sexta-feira (9), as promoções são válidas das 11h às 19h, trazendo caranguejo por apenas R$ 2,99; camarão com cabeça, por R$ 14,90; e Peixe Meca, por R$ 99. Nos demais dias, com exceção do sábado (10), o happy hour continua com opções para todos os tipos de gosto, trazendo petiscos, pratos para almoço que servem até 3 pessoas, bebidas, drinks e sobremesas.

Entre os selecionados estão o caldinho de feijão, por apenas R$ 8,90; frigideira de camarão, por R$ 21,90; pão recheado, por R$ 56; a famosa feijoada do GG, por R$ 69; e a Carne de Sol na Nata, por R$ 119, podendo variar pratos e preços, de acordo com o dia escolhido.

Excelente escolha para quem quer se alimentar bem antes ou depois das festas de Carnaval, aproveitando a localização privilegiada, perto do Plaza Shopping e dos ônibus Expresso Folia, o Guaiamum Gigante fica localizado na Rua Dr. José de Góes, 299 - Parnamirim, e conta também com área Kids para os pequenos.

Confira o horário de funcionamento do restaurante para o Carnaval:

Sábado (10) - 11h às 00h

Domingo (11) - 11h às 17h

Segunda-feira (12) - 17h às 00h

Terça-feira (13) - 17h às 00h

Quarta de cinzas - 11h às 00h

