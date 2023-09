A- A+

Sabores Restaurante KISŪ Cuisine reabre durante temporada 2023 da CasaCor Pernambuco; saiba mais Operação funciona no histórico prédio Chanteclair, no bairro do Recife

Localizado em um dos prédios mais icônicos da capital pernambucana, o restaurante KISŪ acaba de abrir uma operação no local, que ficará em funcionamento durante o período da CasaCor 2023 até 5 de novembro, pelo segundo ano consecutivo no Chanteclair, construção datada do final do século 19. A marca pernambucana, que há mais de 10 anos está no mercado se destacando entre os principais restaurantes japoneses do Brasil, também tem operações em Muro Alto, no litoral sul do estado, e três casas em São Paulo.

No espaço, que tem acesso independente à mostra de arquitetura, tem capacidade de atender 50 pessoas, nas áreas interna e externa. O projeto do espaço, que é um ambiente da Vivix, foi assinado por Magno Costa e Thaísa Tenório, da Vitru Arquitetos, e impressiona por saber conectar ao universo de um prédio secular com a pegada cosmopolita, entregando aos visitantes um ambiente intimista e cheio de personalidade. O projeto brinca com o reflexo dos espelhos e a transparência dos vidros para maximizar os detalhes do espaço, além de estar ligado ao tema nacional da mostra este ano, Corpo e Morada.

O tripé defendido pelo DNA do KISŪ segue fiel na operação, garantindo qualidade dos insumos, criação e apresentação dos pratos e esmero no atendimento ao cliente. No cardápio, um verdadeiro desfile de clássicos nipônicos e da cozinha fusion, preparados com o máximo de técnica e combinações de sabores que impressionam. O Usuzukuri de Salmão, por exemplo, reúne nas finas lâminas do pescado, salsa criolla e raspa de limão siciliano, flor de sal, azeite trufado com molho ponzu. Já o Tataki de Atum combina o peixe selado na páprica doce, maionese japonesa, ovas e raspas de castanha-do-pará e molho yuzu.

Outras criações também deixam os paladares felizes. É o caso do tartare de atum com foie gras ou o Tiradito de Polvo, que traz o molusco acompanhado de guacamole, maionese japonesa, furikake, flor de sal e azeite trufado. Os Japoneses Tacos apresentam duplas de tacos crocantes, servidos com salsa criolla, aioli e salsa de cebolinha, podendo ser recheado com atum, salmão ou lagosta.

