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GASTRONOMIA

Restaurante Leite reabre com nova estrutura, após reforma de ampliação

Com 144 anos de história, casa foi reaberta ao público nesta quinta (19), com casarão vizinho incorporado à estrutura

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Restaurante Leite foi reaberto nesta quinta (19), após reforma de ampliaçãoRestaurante Leite foi reaberto nesta quinta (19), após reforma de ampliação - Foto: Brenda Alcântara

O Restaurante Leite, o mais antigo em funcionamento do país, localizado no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, foi reaberto ao público nesta quinta (19), após período de reforma que ampliou o espaço.

Após as obras, um casarão vizinho foi incorporado à sua estrutura aumentando a capacidade da casa de 144 anos de existência, para até 80 lugares.

 

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Ainda com a reforma, o Leite ganhou novos ambientes, entre eles, um espaço no primeiro andar voltado para eventos corporativos e celebrações.

Melhorias na acessibilidade e climatização também integram o 'novo' Leite após a reforma.

“Esperamos que o cliente sinta a mesma atmosfera que o Leite já proporciona, com um pouco mais de conforto e espaço. Essa reforma demonstra nossa atenção na renovação e melhoria contínua, sem interferir nas características que marcam a história do Leite”, conta Daniela da Fonte, gestora do restaurante.

Mesmo cardápio
A reforma do Leite trouxe novidades na estrutura, novos equipamentos de cozinha, entre outras melhorias, mas o cardápio da casa segue fiel à tradição do restaurante - aberto no final do Século XIX, às margens do Capibaribe, pelo português Manoel Leite, que em 1882 levou o espaço para o endereço em que se encontra nos dias atuais, na Praça Joaquim Nabuco.

 

Restaurante Leite foi reaberto nesta quinta (19), após reforma de ampliaçãoCrédito: Brenda Alcântara


Em meio a mudanças das mais diversas ordens, inclusive urbanas, o Leite segue desde sempre consolidado como um dos espaços afetivos de quem é do Recife ou está na capital pernambucana de passagem.

Por ele já passaram nomes como Gilberto Freyre, Simone de Beauvoir e Orson Welles, além de nomes da política, tais quais os presidentes do Brasil Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e Fernando Henrique Cardoso.

SERVIÇO
Restaurante leite
Praça Joaquim Nabuco, 147, Santo Antônio, Recife
Funcionamento de domingo a sexta, das 11h ãs 16h
Reservas: (81) 9 7111-8365
Informações: @restauranteleite

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