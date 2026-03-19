A- A+

GASTRONOMIA Restaurante Leite reabre com nova estrutura, após reforma de ampliação Com 144 anos de história, casa foi reaberta ao público nesta quinta (19), com casarão vizinho incorporado à estrutura

O Restaurante Leite, o mais antigo em funcionamento do país, localizado no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, foi reaberto ao público nesta quinta (19), após período de reforma que ampliou o espaço.



Após as obras, um casarão vizinho foi incorporado à sua estrutura aumentando a capacidade da casa de 144 anos de existência, para até 80 lugares.









Ainda com a reforma, o Leite ganhou novos ambientes, entre eles, um espaço no primeiro andar voltado para eventos corporativos e celebrações.



Melhorias na acessibilidade e climatização também integram o 'novo' Leite após a reforma.

“Esperamos que o cliente sinta a mesma atmosfera que o Leite já proporciona, com um pouco mais de conforto e espaço. Essa reforma demonstra nossa atenção na renovação e melhoria contínua, sem interferir nas características que marcam a história do Leite”, conta Daniela da Fonte, gestora do restaurante.

Mesmo cardápio

A reforma do Leite trouxe novidades na estrutura, novos equipamentos de cozinha, entre outras melhorias, mas o cardápio da casa segue fiel à tradição do restaurante - aberto no final do Século XIX, às margens do Capibaribe, pelo português Manoel Leite, que em 1882 levou o espaço para o endereço em que se encontra nos dias atuais, na Praça Joaquim Nabuco.





Crédito: Brenda Alcântara



Em meio a mudanças das mais diversas ordens, inclusive urbanas, o Leite segue desde sempre consolidado como um dos espaços afetivos de quem é do Recife ou está na capital pernambucana de passagem.



Por ele já passaram nomes como Gilberto Freyre, Simone de Beauvoir e Orson Welles, além de nomes da política, tais quais os presidentes do Brasil Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e Fernando Henrique Cardoso.



SERVIÇO

Restaurante leite

Praça Joaquim Nabuco, 147, Santo Antônio, Recife

Funcionamento de domingo a sexta, das 11h ãs 16h

Reservas: (81) 9 7111-8365

Informações: @restauranteleite

Veja também