pra começar o dia Restaurante Mangai, em Boa Viagem, lança café da manhã especial aos domingos A novidade começa a partir de 2 de junho, com buffet com mais de 60 itens e pratos à la carte

Apostando no sabor da culinária brasileira, em especial a nordestina, o Restaurante Mangai, no bairro de Boa Viagem, passa a oferecer, a partir do próximo domingo (2), uma estrutura de café da manhã, servido das 8h30 às 10h30. A novidade contará com buffet que inclui mais de 60 itens para atender os mais diversos paladares.



A variedade de frutas, bolos, tapiocas, queijos, pães e pratos quentes sai por R$ 93,90/kg. Entre as opções, estão também pão de macaxeira, carne seca, canjica, bolo de macaxeira, pamonha de rico, queijo de manteiga derretido, cuscuz e tapioca. O cliente tem a opção de personalizar seu cuscuz e tapioca, escolhendo recheios preparados na hora.

“Nosso buffet chega como experiência de café da manhã inesquecível, unindo qualidade, variedade e um ambiente perfeito para um domingo de manhã”, destaca o gerente de Operações do Mangai, Marcos Gomes.

Quem preferir, pode optar por pratos à la carte, a exemplo do Trio de Pão de Macaxeira (R$ 33), Tapioca de Queijo (R$ 16) ou Cuscuz da Santa (R$ 26), assim como hambúrgueres, sanduíches, pão de macaxeira assado, tapiocas doces, sopas e a sobremesa Coco Zoião.

No setor de bebidas, os clientes têm opções de cafés, maltados e sucos da Fazenda Mangai.

SERVIÇO

Café da manhã do restaurante Mangai

Quando: Todos os domingos, das 8h30 às 10h30, a partir de 2 de junho

Onde: Mangai | Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 1910, Boa Viagem - Recife/PE

Acesso: livre

Informações: @mangairestaurantes e www.mangai.com.br

