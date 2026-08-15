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Gastronomia Restaurante Mazu consolida nova fase com Márcio Fushimi à frente da operação No Poço da Panela, estabelecimento trabalha receitas autorais, maturação de peixes e serviço de omakase

Três anos podem ser suficientes para um restaurante nascer, mudar de endereço e quase desaparecer. Foi esse o percurso do Mazu, que ganha novo fôlego no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, sob o comando recente de Márcio Fushimi.

À frente da casa, o sushiman assumiu a gestão com a missão de reorganizar a operação e dar continuidade à história do restaurante.

Para quem já conhecia o estabelecimento, saiba que o conceito se mantém. A tirar o hiato sem a presença do chef Shigueru Hirano, a proposta de agora é restaurar o cuidado com o ingrediente, a valorização dos insumos e o famigerado omotenashi - palavra japonesa que define a arte da hospitalidade e do cuidado genuíno de todo o coração.

Degustação Mazu tem sushis selecionados | crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Expertise

Natural de Ubatuba, litoral paulista, mas radicado no Recife há 21 anos, o nome de Fushimi é sinônimo de cozinha asiática de qualidade. Passou por restaurantes como Nikko, Edo, Soho e Jo Joo, além de criar cardápios pelo Brasil e exterior com o olhar criterioso para a gastronomia oriental.



Bagagem que caiu perfeitamente à nova fase do Mazu. "Vi o sonho de um cliente em ter uma casa desse nível se encontrar ao meu desejo de voltar a estar atrás do balcão", diz o chef, que se reveza entre gestão e produção. Faz isso para um negócio de 30 lugares dispostos entre mesas e balcão, num ambiente discreto e visual limpo, valorizado por telas cedidas pela Galeria Garrido, além de atendimento via delivery.

Restaurante tem capacidade para 30 lugares | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Iguarias

O cardápio é conduzido pelo mix de peixes locais, mas também trazidos de São Paulo e importados da Espanha, México e Japão. Da lista do Mazu constam atum, camurim, cioba, saramunete, beijupirá, serra.

O garimpo de insumos entrega que ali há um profissional que acompanha tendências sem abrir mão das tradições. O mesmo cuidado que Fushimi dispensa na seleção de ingredientes, ele dedica ao shari (arroz do sushi), tão importante quanto um peixe de boa qualidade.

"O shari é o nosso orgulho e ponto principal do Mazu. É feito com uma técnica desenvolvida em 31 anos de aprendizado diário focado no melhor servir", destaca Márcio Fushimi.

Cardápio vai do pescado local às iguarias importadas | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

De quarta a sábado, Fushimi prepara um omakase, que necessita de reserva, para somente quatro clientes por vez. E é nesse momento que as iguarias, tão em alta nos balcões mais disputados do país, brilham.

Numa sequência de 18 etapas, cujos pontos altos são os três cortes de atum bluefin, unagui (enguia), hamachi (o buri jovem), minipolvo e vieira canadense servida em textura macia e levemente firme que preenche a boca, uma das estrelas do menu. Não há como recomendar outra harmonização que não seja com saquê, já que a casa tem bons rótulos.

Missoshiro tem receita de família | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Para quem não pretende arriscar esse menuzão, mas quer conhecer o estilo da casa, a dica do próprio sushiman é pedir a Degustação Mazu, servida numa sequência de 10 sushis (peixes do dia, tamago, bluefin, etc), mais três receitas que mudam semanalmente e uma sobremesa. Segundo ele, o prato é a oportunidade de fazer um 360ºC em seu trabalho que contempla tradição e autoralidade.



Apesar da pompa com o omakase e as iguarias, o Mazu tem um cardápio democrático, com sushis, sashimis, guioza, lámen, edamame, tempurá, combinados completos, yakissoba, tepan. Mais uma dica da reportagem: de terça a domingo, das 17h30 às 19h30, rola uma happy hour com itens a preços mais simpáticos.

SERVIÇO

Mazu

Onde: Galeria do Poço - Rua dos Arcos, 60, loja 05, Poço da Panela

Informações: @mazu_recife

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