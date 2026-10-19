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Gastronomia Restaurante Miss Kōh faz cerimônia tradicional japonesa com atum nobre de 120kg; confira Com vagas limitadas, cerimônia Kaitai acontece na unidade do RioMar Shopping, no dia 21 de outubro

Os chefs David Fonseca e Pedro Godoy vão comandar o tradional ritual japonês, conhecido como Kaitai, no dia 21 de outubro, no restaurante Miss Kōh, no RioMar Shopping, no Pina.

A cerimônia será com um atum bluefin de aproximadamente 120 quilos, preparado diante dos convidados. O peixe, aliás, é considerado uma das espécies mais raras e valorizadas do mundo, conhecido pela maciez da carne.

A condução não poderia ter nomes mais apropriados. David Fonseca, chef-executivo do Miss Kōh, tem passagens por restaurantes como Kitchin, Aima, Su e Imakay, sendo conhecido pela estudo frequente e técnica criteriosa em torno da gastronomia japonesa contemporânea.

Já Pedro Godoy, à frente dos restaurantes Arvo, Voar e Terra, representa a jovem geração de chefs que pensam a gastronomia fora da caixa. Já foi eleito Chef Revelação pela revista Prazeres da Mesa e reconhecido pela GQ Brasil entre os 11 chefs mais promissores do país.

Serviço

Cerimônia Kaitai – Miss Kōh

Quando: 21 de outubro de 2026

Horário: 19h30

Local: Miss Kōh – RioMar Shopping, Piso L3, Recife

Reservas: (81) 98144-9660

Instagram: @misskohrestaurante

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