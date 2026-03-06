Restaurante Miss Kōh reúne referências das cozinhas japonesa, tailandesa e coreana no Recife
Menu asiático da casa, que já é conhecido na capital baiana, tem assinatura de chefs renomados
A culinária asiática mostra toda sua amplitude com a chegada do Miss Kōh ao RioMar Shopping, no Pina, Zona Sul do Recife.
O restaurante, já conhecido na capital baiana, aposta em um cardápio que reúne referências das cozinhas japonesa, tailandesa e coreana, levando ao mesmo ambiente uma abordagem que combina tradição e releituras assinadas por chefs de destaque no mercado.
O conceito fica ainda mais evidente ao observar o time responsável pela curadoria do menu. Tsuyoshi Murakami, detentor de estrela Michelin, é referência na alta gastronomia asiática.
“Aqui tem toda a delicadeza e os mistérios da nossa cultura japonesa”, adianta. Ao lado dele está Maurício Santi, especialista em culinária tailandesa, que viveu anos na Tailândia e construiu carreira marcada por sabores intensos, com frescor e picância.
Também integra o grupo o chef paulistano Paulo Shin, de origem coreana, conhecido por reinterpretar essa culinária em abordagem autoral. Junto a eles está David Fonseca, nome forte da gastronomia japonesa contemporânea no Brasil, com passagens por restaurantes renomados no país.
Já a chef pâtissière Amanda Grezzana compõe a equipe criativa, trazendo técnica e conceito às sobremesas construídas com ingredientes asiáticos.
Cardápio
O encontro dessas expertises resultou em um menu consistente, que convida o público a experimentar diferentes sensações à mesa.
Entre os destaques estão os sushis contemporâneos, com niguiris, uramakis e hossomakis. Um dos bons exemplos é o sweet pork niguiri, preparado com barriga de porco braseada por 18 horas (R$ 29 – duas unidades).
Nos pratos quentes, a variedade e o uso de ingredientes ganham evidência. É o caso da costelinha Miss Kōh, que se desmancha completamente entre o garfo e a faca, servida com molho de tamarindo, arroz jasmim e salada thai (R$ 109).
Outra excelente sugestão é o camarão sweet chilli, com camarões grelhados e molho agridoce picante, acompanhado de fried rice, que é o arroz frito preparado na wok, com castanhas, cebolinha e tomate-cereja (R$ 109).
Quem preferir ficar nas entradas também encontra boas opções, como guioza, tempurá de camarão com molho jalapeño e bao de costela, entre outras sugestões que harmonizam com a carta de drinques tradicionais e autorais, além da seleção de vinhos.
Nas sobremesas, ingredientes asiáticos aparecem em versões contemporâneas. Matchá, gengibre e missô compõem a ala doce, com destaque para a torta mousse de matchá, servida com coulis de framboesa, pipoca caramelizada crocante, gelato de baunilha com yuzu e finalização com azeite verde.
Serviço:
Miss Kōh - Recife
Endereço: RioMar Recife
Funcionamento: 11h30 às 23h
Instagram: @misskohrestaurante