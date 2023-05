Restaurante Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira, abre segunda unidade em São Paulo

A- A+

Duas décadas se passaram desde que a primeira unidade do Mocotó - restaurante comandado pelo chef, filho de pernambucanos, Rodrigo Oliveira, 42, se instalou na Vila Medeiros, Zona Norte de São Paulo, e ganhou o universo da gastronomia sob o mote da cozinha regional, precisamente a nordestina.

E desde abril, é também na Zona Oeste paulistana que Rodrigo passou a atuar, em mais uma unidade do Mocotó - localizado na Vila Leopoldina, no complexo 02 Filmes. É a segunda unidade do restaurante "de rua" comandada pelo chef, que também levou sua assinatura para o Mocotó Café, no Mercado de Pinheiros e para o Balaio, no Insituto Moreira Sales (IMS), além do espaço no Mocotó Shopping D.



"A gente se apaixonou pelo bairro e pelo projeto. Tem um monte de iniciativas legaus chegando, arte, pessoas talentosas e criativas. A gente queria estar perto dessa turma", destacou Rodrigo, sobre a escolha de localizar a segunda unidade do Mocotó na Vila Leopoldina.

Clássicos e novidades no menu

Com a "cara" da primeira unidade, na Vila Medeiros, a segunda unidade do restaurante traz clássicos no menu, entre eles os dadinhos de tapioca (feitos com queijo de coalho) e a casrne de sol, preparada com coxão mole de Angus salgado e curado na casa. Além da baião de dois, da moqueca sertaneja e do pudim de tapioca, criado e afinado em parceria com sua mãe, Lourdes.



Já entre as novidades, o chef Rodrigo leva para Vila Leopoldina o espetinho de pirarucu e o de carne de sol de cordeiro. A língua de boi braseada com vinho do Vale do São Francisco também integra o rol das boas novas do menu.



E o "PF" do Mocotó - chamado em São Paulo de "Prato Formoso" - é outra opção do cardápio, com versões de filé de frango à parmegiana com queijos brasileiros entre os elementos, e de moqueca de caju, acompanhada de arroz vermelho e farofinha de coco com castanha.

Filé de Frango à Parmegiana

O caesar caipira- com frango assado e empanado na farinha de milhos, vegetais tostados, alface romana e molho de queijo Tulha, também é novidade no cardápio, que vai contar também com a torta basca, chamada de Romeo e Juliette - feita com requeijão do norte, goiabada da casa e toque de vinho.

Romeo e Juliette

"Se me falassem que chegaríamos a esse ponto 15 anos atrás, eu diria que era improvável. Parecia utópico demais (...) A cozinha nordestina sertaneja sempre foi muito estigmatizada, ainda mais num restaurante da Zona Norte. É uma baita conquista", celebra Rodrigo.

Serviço



Restaurante Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira

Rua Aroaba, 333, Vila Leopoldina



Funcionamento de terça a domingo, das 12h às 16h

Informações: (11) 3294-4814





