Gastronomia Restaurante Nelita, em São Paulo, celebra 4 anos com menu degustação milimétrico Comandado pela chef Tássia Magalhães, Nelita apresenta cardápio com referências que atravessam o tempo

SÃO PAULO - Cheguei para o jantar do Nelita, em Pinheiros, na Grande São Paulo, movido por dois fatores importantes para além do compromisso com a pauta: a curiosidade em conhecer o restaurante posicionado no 26º lugar do 50 Best América Latina e a vontade de saciar a fome genuína de quem está em viagem.





O contexto da noite é a celebração de quatro anos da casa de DNA italiano, comandada pela chef paulista Tássia Magalhães e sua cozinha só de mulheres.

Juntas, entregam um serviço sincronizado que te leva para o menu degustação comemorativo, com base nas diferentes histórias da gastronomia.



Degustação

Por mais que quatro anos indique só o início de uma trajetória, as premiações alcançadas até aqui se justificam pelo trabalho milimétrico visto do balcão aberto. Uma concentração que me fez pensar: “nada perturba a cozinha”.

Fato que se reverte. O menu de dez etapas sai do lugar comum e sugere amplas provocações à mesa.

Uma delas faz referência direta ao chef francês Auguste Escoffier (1846 -1935), que foi o precursor do menu de etapas e pela cozinha dividida por praças. “Mas que também era 100% contra mulheres na cozinha”, enfatiza Tássia, ao servir, entre os principais, uma codorna cozida, finalizada com molho consistente e levemente amargo de chocolate, mais texturas de cebola.

Codorna assada (Foto: Estúdio Mió/Divulgação)



O prato é decorado com pinceladas douradas e, de fato, representa a força feminina questionada em um ambiente tão masculino.

As etapas seguem dando protagonismo a ingredientes como o alho-poró tostado na manteiga noisette, servido com creme de castanha-de-caju e molho de coco e iogurte.



Tão equilibrado em sabor, quanto o minimilho, aproveitado do sabugo à palha, tostado e finalizado com creme de milho verde e amêndoa.

Tássia Magalhães lidera cozinha 100% feminina (Foto: Edi Souza/Cortesia)



Na sequência, estão tradições gastronômicas que se comunicam com a base italiana da chef, que iniciou a carreira no restaurante italiano Pomodori, quando ainda comandado por Jefferson Rueda (A Casa do Porco).



Neste quesito, surge o ravióli recheado com tomates fermentados e doces, servido com caldo de galinha e ganache de foie gras. Além do delicado e refrescante nhoque de batata e amido, finalizado com coalhada e brodo de parmesão.

Escreva a legenda aqui (Foto: Estúdio Mió/Divulgação)



Já na sobremesa, um jeito elegante de apresentar novas possibilidades, como num clássico flan de leite, que agrega o sabor de mar ao ser caramelizado com ovas de tainha. Segue com o sofisticado biscoito crocante de queijo, recheado com creme de confeiteiro e compota de mamão papaya.



Harmonização

Para um menu comemorativo, que tanto me remeteu à palavra força, não seria diferente que a seleção de vinhos surgisse à altura.



Na escolha do sommelier Danyel Steinle figuram rótulos como o aromático e levemente frisante riesling, da vinícola alemã Von Hövel, para fazer par com o ravióli.



Em sintonia com a cozinha, Daniel serviu destaques como o expressivo rótulo italiano LA Stoppa (100% barbera), que intensificou o sabor da codorna. Além de um tinto fresco do Algarve, produzido pela Morgado do Quintão, para valorizar o peixe cavaquinha.



Aos poucos, também adiantou informações sobre uma grande joia presente na adega do Nelita desde a abertura do restaurante e que formaria a sequência da viagem: os vinhos da Casa Tés.

*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Documennta Comunicação

Serviço

Nelita

Endereço: rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, São Paulo

Informações: (11) 2626.1496

Instagram: @nelita.restaurant

Valor do menu: R$ 590 (Sem harmonização)

