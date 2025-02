A- A+

PIZZA Restaurante Ninetto Trattoria lança linha de pizzas na unidade do RioMar Shopping Pizzas estão disponíveis em dois tamanhos e custam a partir de R$ 46

A rede paulistana Ninetto Trattoria, com unidade no RioMar Shopping, agora também vende pizza. O restaurante é especializado em massas.

As pizzas servidas no Ninetto seguem o tipo napoletana, com borda inflada, e estão disponíveis em dois diâmetros - 25cm e 35cm, e preços a partir de R$ 46.

Alguns sabores: pepperoni e finocchio, carbonara tartufas, espinafre e Salsiccia, procciuto, pomodoro defumado e rucola, além das clássicas marguerita e zucchini.

SERVIÇO

Ninetto Trattoria

Onde: RioMar Shopping

Funcionamento: segunda a sábado, das 11h30 às 22h; domingos, das 12h às 21h

Instagram: @ninettotrattoria



