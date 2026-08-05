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Gastronomia Restaurante Oficina do Sabor apresenta festival dedicado ao camarão; confira Chef César Santos conduz as produções do menu oferecido até 29 de agosto para almoço e jantar

O restaurante Oficina do Sabor, em Olinda, abre a temporada do festival Agosto Que Dá Gosto, com um cardápio voltado para o camarão.

Até o dia 29 de agosto, o restaurante comandado pelo chef César Santos sugere preparos, molhos e acompanhamentos pensados especialmente para esse tipo de ingrediente.

A partir das sugestões, o cliente se depara com um cardápio que ofere entrada, prato principal e acompanhamentos. A lista começa começa com um brinde de boas-vindas, que pode ser Aperol Spritz ou caipifruta com vodca. De entrada: camarão ao alho e óleo, grelhado com manteiga de ervas ou empanado na farinha panko com coco.

Como prato principal, o camarão pode ser preparado ao perfume de ervas com alcaparras e champignon, ao molho de quatro queijos, ao molho de tomate, ao molho de coco ou na combinação de maracujá com coco. De complemento o arroz: de castanha, brócolis, coco ou temperado, além de guarnições como purê de macaxeira, batatas salteadas na manteiga, legumes salteados, espaguete na manteiga ou batata frita.

A sugestão do chef para o festival reúne 1 kg de camarão sem casca (16/20), por R$ 298 (mais taxa de serviço). O quilograma pode ser servido integralmente como prato principal ou dividido entre entrada e prato principal.

Serviço

Festival Agosto Que Dá Gosto

Período: até 29 de agosto de 2026

Endereço: Oficina do Sabor (Rua do Amparo, 335, Carmo, Olinda/PE)

Funcionamento do festival: terça a sábado, no almoço e no jantar

Informações e reservas: (81) 3429-3331 | (81) 99207-3524

Instagram: @oficinadosaborpe

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