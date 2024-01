A- A+

CARNAVAL 2024 Oficina do Sabor confirma a famosa Feijoada do Chef César Santos para o Carnaval de 2024 O restaurante vai abrir as suas portas, em Olinda, como Casa de Pernambuco, nos dias 11 e 13 de fevereiro oferecendo day use

O restaurante Oficina do Sabor vai realizar no seu espaço, em Olinda, na Casa de Pernambuco, uma programação especial durante o Carnaval 2024.



O local é conhecido como uma das atrações no Carnaval, com direito à vista da Cidade Alta e ambiente climatizado para as pessoas descansarem entre um bloco e outro.

Com o sistema day use all inclusive, nos dias 11 e 13 de fevereiro, o evento conta com a participação do chef-proprietário, César Santos que, pelo décimo segundo ano, vai oferecer aos foliões serviços exclusivos.

No domingo, dia 11, o serviço vai funcionar com open bar de espumante, cerveja, caipifrutas, caipirinha, coquetel, gin, uísque, suco de frutas, refrigerantes, água e drinques com frutas da estação sem bebida alcoólica.

O bufê com pratos preparados pelo chef César Santos e sua equipe vai oferecer um farto café da manhã, serviço volante de petiscos, almoço e sobremesas.

Já na conhecida Terça-feira Gorda (13), César Santos vai preparar a Feijoada do Chef, encerrando os dias de folia em Olinda. Para esse último dia de festa, o restaurante vai oferecer, além da feijoada, os serviços de open bar de cerveja, caipifrutas, refrigerante e água.

Além disso, a programação tem a saída do bloco Oficina do Sabor com a presença de estandarte, orquestra de frevo e o boneco gigante do chef César Santos.

SERVIÇO

Onde: Restaurante Oficina do Sabor - Rua do Amparo, 335, Amparo - Olinda

Quando: 11 e 13 de fevereiro

As reservas são feitas através dos contatos: (81) 3429-3331 e (81) 99207-3524

Informações: o day use garante open bar e open food (preços sob consulta)

Instagram: @oficinadosborpe e @chefcesarsantos

