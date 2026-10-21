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OFICINA DO SABOR Restaurante Oficina do Sabor, em Olinda, terá jantar especial para marcar os seus 34 anos O chef César Santos irá cozinhar com Thiago das Chagas, Yuri Machado e Ana Amélia

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Marcada para o próximo dia 19 de novembro, a celebração dos 34 anos de inauguração do Oficina do Sabor, em Olinda, terá um jantar assinado a oito mãos.

O cicerone César Santos irá receber os colegas Thiago das Chagas, Yuri Machado e Ana Amélia para assinarem, juntos, um jantar comemorativo com menu de cinco etapas.



“Celebrar 34 anos da Oficina do Sabor é uma alegria muito grande. São mais de três décadas de histórias, encontros e muito amor pela nossa cozinha pernambucana. E não poderia imaginar uma forma melhor de comemorar do que reunindo amigos e chefs que admiro, cada um trazendo um pouco da sua identidade para essa noite. O Oficina sempre foi um lugar de receber bem, compartilhar sabores e valorizar a nossa cultura. É isso que queremos celebrar”, destaca César Santos.



O jantar a 8 mãos

A etapa de boas-vindas será servida pelo trio César Santos, Yuri Machado e Thiago das Chagas - será com caldinho de macaxeira com linguiça matuta e pastel de lagosta.

A seguir, César assina a entrada Caju Cajueiro, preparada com caju e lagosta grelhados na manteiga de ervas, servidos com creme de castanha-de-caju.



Yuri Machado ficará responsável pelo primeiro prato principal, batizado de Arabaiana Lima, preparado com filé de arabaiana ao molho de lima-da-pérsia, acompanhado de purê de arroz vermelho e legumes grelhados.

Já Thiago das Chagas fica com o segundo prato principal, que será medalhão de carneiro com molho de borra de manteiga de garrafa, tempurá de quiabos e salada de favas verdes frescas.

O fechamento do jantar de aniversário ficará a cargo da confeiteira convidada, a chef Ana Amélia, que servirá a sobremesa Noiva na Ladeira, uma combinação do tradicional bolo de noiva pernambucano com ganache cremosa de limão, geleia de umbu e crocante de castanha-de-caju.

Ana Amélia, Thiago das Chagas e Yuri Machado assinarão jantar de 34 anos do Oficina do Sabor. Fotos: Divulgação

Prato da Boa Lembrança

Integrante da Associação da Boa Lembrança, o Oficina do Sabor vai presentar os clientes com uma cerâmica em edição especial pelos 34 anos de funcionamento.

A edição limitada terá arte da designer pernambucana Gisela Abad, que reuniu elementos que contam a história do restaurante e representam sua identidade ao longo dessas mais de três décadas.

Saiba mais sobre

os chefs convidados

Yuri Machado

Chef e consultor gastronômico, Yuri pesquisa a cultura alimentar nordestina, nasceu em Aracaju (SE) e foi criado no Recife.

Fundador do restaurante Cá-Já, em 2017, esteve à frente da cozinha e do conceito do restaurante por nove anos. Acumula experiências em cozinhas de São Paulo, Lima e Nova York.

Thiago das Chagas

Chef pernambucano e proprietário dos restaurantes Reteteu Comida Honesta, São Pedro e Gracinha, no Recife e em Olinda.



Com quase 20 anos de experiência, construiu sua trajetória em cozinhas do Brasil e da Europa, incluindo passagem pelo restaurante O Viajante, em Londres, do chef Nuno Mendes.

Formado em Hotelaria pela UFPE, possui mestrado em Segurança e Qualidade Alimentar em Restauração, em Portugal. Sua cozinha valoriza ingredientes, técnicas e saberes nordestinos.

Ana Amélia

Gastrônoma, empreendedora e especialista em confeitaria pernambucana, com mais de 15 anos de experiência.

À frente do Ateliê Ana Amelia Cakes e idealizadora da marca Dona Amélia Bolos, dedica-se à produção artesanal, à pesquisa e à valorização dos doces tradicionais da região.

SERVIÇO

Oficina do Sabor | Jantar comemorativo de 34 anos

Quando: 19 de novembro

Onde: Restaurante Oficina do Sabor - Rua do Amparo, 335, Amparo, Olinda

Valor: Menu sem bebidas alcoólicas – R$ 298 por pessoa (com água e refrigerante) | Menu harmonizado – R$ 348 por pessoa (bebidas incluídas)

Reservas e informações: (81) 3429-3331 e (81) 99207-3524

Instagram: @oficinadosaborpe

À venda no Sympla

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