CARNAVAL 2025 Restaurante Oficina do Sabor, em Olinda, terá open food e open bar no Carnaval 2025 César Santos fará Day Use no dia 2 de março e Feijoada do Chef no dia 4

Já virou tradição o restaurante Oficina do Sabor, pilotado pelo chef César Santos, ser um porto seguro para os foliões que sobem as ladeiras de Olinda durante os dias de Carnaval.

Dia 2 de março

No dia 2 de março, César transforma o restaurante em uma espécie de camarote vip, batizado de Casa Pernambuco, oferecendo serviço de Day Use luxuoso, com a sua já renomada gastronomia brasileira em sistema open food (café da manhã, almoço e sobremesa) e open bar de espumante, cerveja, caipifruta, caipirinha, uísque, gin, Aperol Spritz, café, água, refrigerante, suco de frutas e mentirosca (drinque sem álcool).



A Casa Pernambuco também oferece serviços de massagem, maquiagem e penteado em ambiente climatizado.

Dia 4 de março

Já na Terça-feira Gorda (4), o restaurante vai realizar a Feijoada do Chef, com open bar de cerveja, caipifruta, caipirinha, refrigerante, suco de frutas, água e drinques com frutas, além de open food com almoço, sobremesa e serviço volante de petiscos variados.

No final da tarde, o boneco gigante do chef César Santos desfilará ao som de uma orquestra de frevo, arrastando a multidão pelas ladeiras de Olinda.

Funcionamento

Além dos eventos Casa de Pernambuco e Feijoada do Chef, no domingo (2) e terça (4), respectivamente, o restaurante Oficina do Sabor estará aberto ao público no sábado (1º) e na segunda-feira (3), em horário especial, das 11h às 17h, com o cardápio habitual. Na quarta (5), a casa estará fechada, voltando ao seu funcionamento normal na quinta-feira, dia 6 de março.



SERVIÇO

Onde: Restaurante Oficina do Sabor - Rua do Amparo, 335, Amparo, Olinda

Quando: 2 de março - Casa de Pernambuco com open bar premium e open food (R$ 588); e 4 de março - Feijoada do Chef com open bar e open food (R$ 368)

Reservas: (81) 3429-3331 e (81) 99207-3524

Instagram: @oficinadosborpe e @chefcesarsantos

