Gastronomia Restaurante Patuá celebra 17 anos com trajetória que une Olinda à cozinha do litoral Endereço comandado pelo chef Alcindo Queiroz, no Sítio Histórico de Olinda, comemora aniversário com novidades

O aniversário de 17 anos do restaurante Patuá pode traduzir o fôlego que a casa tem para chegar, muito em breve, nas duas décadas de funcionamento.

Não digo apenas pelo movimento de lançar um cardápio com novidades ou outra ação que marque a idade atual. É pela trajetória em que a casa vai se firmando no imaginário do público, dando pistas do que vem por aí.

Percurso sempre ligado à Olinda. Inicialmente em um casarão no Bonsucesso. “Era um sonho da gente, do meu pai e eu, porque morávamos ao lado e era uma casa lindíssima. Mas estava em ruína, e a gente tinha que dar um jeito naquilo”, relembra o chef e idealizador Alcindo Queiroz, ao dar o primeiro passo do projeto que, inicialmente, seria uma pousada.

Salão com vista (Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Com a gastronomia ganhando cada vez mais espaço na formação de Alcindo - e muito com o seu aprofundamento sobre a cozinha brasileira - que veio a mudança de rota para a seleção das receitas de família, dando o start na abertura de um restaurante.

Litoral

Só dois anos depois, em 2008, que o Patuá mudou para o endereço atual, na Ribeira, levando os primeiros meses de funcionamento como experiência para se inserir no mercado.

Lá, chegou certo de que Olinda dialoga bem com a cozinha do litoral pernambucano, tendo o paladar sempre aberto para clássicos e autorais.

“Com o tempo, o público foi pedindo muitos pratos que não são à base de pescados e frutos do mar. Então, comecei a abrir a seção de vegetarianos”, completa Alcindo.

Cabrobó reúne mix de carne de sol, queijo de coalho e jerimum (Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Em meio a turistas e pernambucanos, as pedidas foram se encaminhando para um cardápio democrático, que não abriu mão da identidade nordestina, passando por frutos do mar, baião de dois de carne e macaxeira, além de doces e bebidas à base de frutas regionais. Moldagem de cardápio que também foi estimulada pelos festivais que ofereceu ao longo do tempo.

“Tem prato que não posso tirar nunca mais, como o D’Azur, o camarão salteado com ervas e alho confitado, servido com arroz de polvo. Os clientes sempre pedem”, conta o chef.

Para esse cenário, também veio a cerâmica da Serra da Capivara e jogo americano assinado por Mônica Judice, conhecida por ter resgatado a história da La Ursa. Além das peças pintadas à mão do artista Paulo Lima.

Alcindo Queiroz conduz o Patuá (Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)



Comemoração

E com os 17 anos, enfim, na bagagem algum novos pratos foram anunciados. Entre eles, o Ohbá (R$ 76,90), com cubos de salmão envoltos em cream cheese, farofa de castanha-de-caju e gergelim sob teriyaki. Também o Miraflores (R$ 68,90), com ceviche de pescada e camarão com cubos de jerimum glaceado e chips de batata-doce.

Já a produção comemorativa para este aniversário merece destaque: o Águas do Mar (R$ 124,90), criado especialmente para celebrar os 17 anos, e que representa bem o Patuá, oferecendo um prato bem servido. Reúne camarões, peixe, lula, polvo e mexilhões salteados na manteiga de garrafa, mais batatas e brócolis dourados sobre creme de macaxeira.

Serviço:

Restaurante Patuá

Endereço: rua Bernardo Vieira de Melo, 79, Ribeira, Sítio Histórico de Olinda

Instagram: @restaurantepatua

