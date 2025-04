A- A+

Semana Santa Restaurante Patuá, em Olinda, oferece cardápio com itens clássicos da Semana Santa; Confira Produção especial, com opções de entrada, principal e sobremesa, fica disponível até o domingo de Páscoa

O restaurante Patuá, em Olinda, abre temporada do seu cardápio especial de Semana Santa, disponível até o domingo de Páscoa (20).

A casa, comandado pelo chef Alcindo Queiroz, é conhecida pelo trabalho com frutos do mar. O que favorece a montagem cuidadosa de um cardápio com peixe, camarão e bacalhau, agora guarnecidos com itens clássicos do período.

Leia-se acompanhamentos como arroz de coco, farofa de jerimum e bredo, que exaltam uma tradição bem pernambucana de sentar à mesa e dividir a refeição com a família.

Confira o menu completo:

Entradas

• Molindaká – Folhado de berinjela e costelinha desfiada, gratinado ao queijo coalho – R$ 30,90

• Miraflores – Ceviche clássico de peixe e camarão, com retoques pernambucanos, acompanhado de jerimum glaceado – R$ 58,90

• Lisboa – Bolinhos de bacalhau cremosos, servidos com creme de limão e azeite de manjericão fresco – R$ 68,90



Pratos principais

• Primeiro – Cubos de peixe salteados em ervas e manteiga de garrafa, com arroz de brócolis, feijão de coco e bredo refogado – R$ 73,90

• Segundo – Cubos de peixe e camarão na manteiga de alho confitado, sobre arroz de cúrcuma, feijão de coco e lâminas de maxixe ao molho de tomate – R$ 78,90

• Terceiro – Camarões e legumes salteados em ervas, alho e manteiga de garrafa, com feijão de coco e arroz de castanha de caju – R$ 78,90

• Quarto – Cubos de peixe ao molho de manga e maracujá, acompanhados de arroz biro-biro e farofa de jerimum – R$ 74,90

• Quinto – Cubos de peixe ao forno, com arroz de bacalhau do Porto em natas e feijão de coco – R$ 84,90

Sobremesas

• Caixa de Pandora – Bricelets das monjas beneditinas de Olinda com torta exagero de chocolate – R$ 30,90

• Salve Aleluia, Salve! – Delícia de abacaxi com sorvete de baunilha do cerrado e chantilly fresco – R$ 26,90

Serviço:

Restaurante Patuá

Rua Bernardo Vieira de Melo, 79 – Ribeira, Sítio Histórico de Olinda – PE

Fone: (81) 3055-0833

Instagram: @restaurantepatua

Almoço: de terça a domingo, das 11h às 16h



