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ponte nova Restaurante Ponte Nova celebra 22 anos com encontro de chefs amigos; confira Chef Joca Pontes recebe André Saburó, do Grupo Quina do Futuro, e Jonatas Moreira, do Akuaba, de Alagoas

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Um dos restaurantes mais queridos do Recife completa 22 anos de funcionamento. O Ponte Nova, no bairro das Graças, Zona Norte da cidade, vai celebrar a data, no próximo dia 23, com o encontro de três amigos de longa data.

O chef anfitrião Joca Pontes vai receber André Saburó, do Grupo Quina do Futuro, e Jonatas Moreira, do restaurante alagoano Akuaba.

Daí, espera-se, óbvio, um intercâmbio culinário interessante: França, Japão e Bahia/Alagoas se encontrarão à mesa.

O encontro será um jantar festivo, sem formalidades, com cardápio de entradinhas variadas e um prato principal preparado na hora pelos chefs amigos no jardim do Ponte Nova.

"Não será um jantar harmonizado, vai ter uma pegada um pouco mais informal", resume Joca.

O menu

A seguir, as entradinhas que serão servidas no jantar de aniversário: couvert Ponte Nova - pastinha de parmesão e ricota, salaminho Yaguara, azeitonas temperadas, picles de cebola roxa, macaxeira chips e torradas; minientradas - petit tirashizushi (Saburó) e bobó de polvo (Jonatas); entradas - pescada au beurre blanc de missô (Saburó) e tempurá de siri mole (Jonatas).

Um arroz de cogumelos e mignon de porco em marinada de char siu serão preparados na hora.

Na taça, serão servidos espumantes Quinta do Bonifácio rosé, Planalto branco (Casa Ferreirinha) e Vinha Grande (Casa Ferreirinha).

Para fechar a noite de festa, não poderiam faltar o cappuccino de frutas vermelhas, a sobremesa mais conhecida do restaurante aniversariante, e os biscoitinhos caseiros de vovó Irene.



O jantar está esgotado, mas os interessados em entrar na fila de espera, entrar em contato pelo telefone (81) 3327-7226.

Instagram: @ponte_nova



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