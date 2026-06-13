Restaurante Quitéria, no Rio de Janeiro, celebra a brasilidade sem afetação
Com gastronomia assinada pelo chef David Cruz, casa entrega menu bem executado em Ipanema
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RIO DE JANEIRO (RJ) - Maria Quitéria é o nome de uma das ruas mais conhecidas do bairro de Ipanema, zona sul carioca.
Quitéria é também o nome de um simpático e aconchegante restaurante instalado no térreo do hotel Ipanema Inn, com terraço e esplanada, que, com a gastronomia vívida do chef David Cruz, é um porto seguro em meio ao fervo gastronômico típico da região.
Já anota essa dica para sua próxima trip ao Rio de Janeiro.
Focado em ingredientes brasileiros, o Quitéria é um combo interessante para quem está a passeio, cerca de 60% da clientela é de estrangeiros que se identificam com o estilo casual ipanemense, e também para a vizinhança em busca um lugar com comida bem feita, ambiente cool, coquetelaria criativa e atendimento cordial e leve.
A qualquer hora do dia, aliás. Esse é outro ponto forte da casa: funciona no café da manhã, almoço e jantar. Me aproriando de uma frase comuníssima em redes sociais, a verdade é que o Quitéria entrega tudo.
O que comer?
Não se engane com o cardápio enxuto, que acaba de ser reformulado. O chef contempla a imensidão das culturas regionais com pratos que celebram as diversas brasilidades sem pesar a mão. Obviamente, por estar em uma cidade litorânea, pescados e frutos do mar estão entre os mais pedidos, caso do linguine do mar - com polvo, camarão, molho bisque e caviar de limão-cravo.
Mas encontramos manga, pimenta-de-cheiro, castanha-de-caju. Entra ano e sai ano, o chef não subtrai do menu um prato já tido como icônico sob sua assinatura.
O filé mignon de sol com canjiquinha cremosa e queijo Canastra, quiabo tostado, picles de abóbora e demi-glace de rapadura está entre os campeões de venda e faz um contraponto aos ares de litoral que, naturalmente, influenciam o cozinheiro.
A todo o momento, o menu traz referências familiares e de outros territórios. A gente se vê nos pratos, de alguma forma, seja você do Rio, de Minas ou Pernambuco.
Confira o menu completo do Quitéria aqui.
“É uma cozinha mais carioca, mas que preserva o sotaque regional que gosto de trazer para os pratos, por isso também incorporamos às receitas ingredientes típicos da gastronomia brasileira, como o capim-limão, o limão-cravo, o queijo da Serra da Canastra, a banana-da-terra, a goiaba, o cumaru e o doce de leite”, confirma David.
David utiliza o máximo de ingredientes da cadeia local. Frango e ovos são sempre orgânicos, assim como os cogumelos, os frutos do mar chegam de Arraial do Cabo e o atum é de pesca brasileira.
Valendo mais duas dicas do que pedir, lá vão: rigatoni da terra, com iscas de filé e cogumelos em molho aveludado e alho-poró, e o peixe assado com batata ao murro, brócolis e tomate confitado em ervas frescas.
O que beber?
Se no prato, o tom é brasilidade com sotaque carioca, as coqueteleiras não destoam. À frente da mixologia do Quitéria está Waguinho, experiente e figura simpaticíssima, há 12 anos fazendo alquimia, propondo drinques aromáticos.
“Reforçamos a proposta do Quitéria de valorizar ingredientes brasileiros com criatividade e leveza. As receitas exploram insumos locais, suas sazonalidades e infusões frescas”, conta Waguinho, que se abastece de ingredientes frescos nas feiras vizinhas, como a Nossa Senhora da Paz, a poucos minutos do restaurante.
O "Caju, caju e mais caju", com vodca ou cachaça, sucos de caju e limão, compota de caju e farofa de castanha-de-caju é um grito de Nordeste. A caipirinha ganha upgrade em "Catarina", feita com cachaça Cobra Coral (RJ), manjericão, maracujá e angostura. Cítrica, fresca, leve.
O "Vereda" faz referência ao mate vendido nas praias da cidade: combina Jim Beam, mate da casa, maracujá, xarope de tamarindo e suco de limão.
SERVIÇO
Restaurante Quitéria
Onde: Rua Maria Quitéria, 27, Ipanema. Rio de Janeiro (RJ)
Funcionamento: café da manhã - diariamente, das 07h às 11h30; almoço e jantar, das 12h às 22h30 (domingos até 22h); almoço executivo, de segunda a sexta, das 12h às 17h
Pet friendly na varanda e esplanada
Instagram: @quiteria.rio
*A jornalista viajou ao Rio a convite da Documennta Comunicação